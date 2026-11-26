Hace algunas décadas, la mayor parte de las familias guatemaltecas hacían girar los ornamentos navideños alrededor del tradicional nacimiento. Esta representación de la natividad de Jesús hacía referencia directa a la fe católica. En el país, la tradición iniciada por san Francisco de Asís hace más de 800 años se ha mantenido y muchas familias todavía elaboran el nacimiento e incorporan en él algunos ornamentos propios de la riqueza natural del país.

El historiador Miguel Alfredo Álvarez señala que entre los elementos que distinguen la decoración de la Navidad guatemalteca se pueden enumerar el pino, las flores de Pascua, las piñas de pino, la hoja de pacaya y la manzanilla. Álvarez indica que en ese tipo de decoración se ven retratados el aporte prehispánico, el mestizaje y el sincretismo religioso. Añade que cada uno de estos componentes ayuda a crear el ambiente gracias a sus colores y aromas.

El también director del Museo Nacional de Historia refiere que el pino tenía un uso ceremonial en la cultura maya, por lo que su presencia en la decoración navideña evidencia la fusión de las culturas. A este respecto, la revista Latin American Antiquity, dedicada a realizar informes especiales sobre arqueología, prehistoria y etnohistoria en Mesoamérica, que publica la división editorial de la Universidad de Cambridge, señala que se han recuperado restos de carbón vegetal de pino (Pinus spp.) en contextos ceremoniales en yacimientos de las tierras bajas mayas, lo que sugiere que el pino tuvo un papel significativo en las actividades rituales mayas antiguas.

“Los datos recogidos por los autores revelan que los restos de pino son un componente habitual de conjuntos arqueobotánicas procedentes de cuevas, yacimientos que se usaban casi exclusivamente para fines rituales, y que el pino suele ser el taxón dominante del carbón vegetal de madera recuperado”, añade la revista. Esto contribuye a explicar por qué el pino se utiliza, incluso regado en el piso, en cada festejo guatemalteco o en los llamados gusanos que se colocan como adorno en puertas, paredes, altares y pesebres.

Tejidos y artesanías

Es común que la mesa navideña luzca un mantel, un centro de mesa o servilletas con tejidos regionales. Este tipo de tejido también se puede apreciar en los vestuarios de los pastorcitos que complementan las escenas del nacimiento, en el que también se encuentran los clásicos ranchitos elaborados con caña, madera y paja con los que se representan los pueblos.

Aunque las figuras principales del pesebre pueden ser de diversos materiales, uno de los predominantes en Guatemala es el barro, con el cual también se elaboran elementos como incensarios, ángeles y candelabros.

Álvarez admite que tanto la globalización como la sociedad de consumo han contribuido a que muchas costumbres propias del país se hayan diluido o mezclado con otras.

Fusión y cambios

La naturaleza está presente en ornamentos como coronas, guirnaldas y centros de mesa, entre otros. En muchas casas predominan las tendencias internacionales desde hace mucho tiempo. Los colores predominantes son el rojo, el blanco y el verde, e incluso, desde hace un par de décadas, se adoptan las modas monocromáticas y más sobrias.

Estrellas y bombas navideñas son utilizadas, comúnmente en el árbol de Navidad. (Foto Prensa Libre: Magnific)

Las velas se utilizan tanto en los hogares de familias que profesan alguna religión como en los de aquellas que no lo hacen, pues, además de su función básica, que es la de iluminar, sirven como elemento ornamental.

En los hogares, sobre todo donde hay niños, son “invitados” especiales personajes que se alejan de lo religioso y litúrgico, tales como Santa Claus, Frosty, Rudolf y otros protagonistas de cuentos, como Ebenezer Scrooge y el Grinch.

En la actualidad ya no es fácil encontrar los llamados chiriviscos, que eran zarzales secos que se pintaban de plateado y sustituían al clásico pino navideño. Ahora, la mayoría recurre a los árboles hechos con ramas de pinabete o a los artificiales.

Entre los adornos tradicionales que no son de origen natural también se encuentran las clásicas bombas elaboradas en distinto tipo de plástico e incluso vidrio, también el llamado bricho de colores brillantes que suele usarse para crear adornos e incluso para rodear el árbol y el Nacimiento.