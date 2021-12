Las nuevas reglas para celebrar juntos en Navidad y Año Nuevo

Acá lo que debe saber:

Comunique las reglas básicas

Las personas tienen diferentes niveles de comodidad cuando se trata del covid-19. Así que sea directo y claro en su invitación sobre sus niveles.

“El mejor anfitrión es el que brinda la mayor cantidad de información”, dijo Mary Giuliani, una empresaria de cáterin en Manhattan. “Cuanta más información mejor”. Y agregó: “Todos estamos reingresando en diferentes fases. Encuentro que es en realidad útil establecer con detalles lo que va a ocurrir en la fiesta”.

Si la fiesta es en el interior, ¿estarán abiertas las ventanas? Si es así, recuerde a los invitados que traigan un suéter. Si el evento será sin cubrebocas, avise a los invitados antes de que lleguen. Establezca también sus reglas de vacunación. Si planeas restringir la lista de invitados a los que están vacunados por completo, dígaselo a los invitados y explíqueles cómo hará cumplir esa política. ¿Confiará en ellos o revisará las tarjetas de vacunación en la puerta?

Muchos anfitriones de eventos más grandes han requerido que antes de la fiesta los invitados se sometan a una PCR o una prueba rápida de covid-19 y que traigan sus resultados con ellos. Puede establecer las mismas reglas para una reunión más pequeña o solo sugerir pruebas antes de la fiesta; en especial, si algunos de sus invitados tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave.

“Solo puede decirle a la gente: ‘Justo antes, hagámonos todos los exámenes para que podamos sentirnos a gusto, cómodos y capaces de pasar el rato juntos’”, dijo Amanda Hudes, organizadora de eventos y bodas en Nueva Jersey.

El espacio para socializar

Cree un ambiente que se sienta espacioso para que los invitados puedan esparcirse. Si tiene espacio al aire libre, que sea accesible, incluso si la fiesta ocurre en su gran parte dentro de la casa. Instale una fogata o calentadores al aire libre y tenga asientos disponibles para que las personas puedan respirar aire fresco. Si está planeando una cena en el interior, no abarrote las mesas y agrupe a las personas en función de sus hogares o con sus amigos más cercanos, en lugar de mezclarlos.

Cree rincones en el espacio donde las personas puedan permanecer solas o con otra persona con comodidad sin sentir que se están escondiendo.

“Es una buena idea tener las sillas separadas un poco, tener desinfectantes disponibles y abrir algunas ventanas”, dijo Hudes. “Lo que sea que mantenga el aire fluyendo y de verdad la gente se sienta bien y cómoda entre sí y que tan solo puedan divertirse de nuevo”.

Recuerde la higiene con sutilidad

Por muy tentador que sea colocar una mesa con embutidos, es aconsejable evitar los platos compartidos. En vez de eso, ofrézcale a cada invitado un plato individual o una caja de aperitivos. “Puede tener galletas saladas, queso, salami, lo que quieras poner. Y la envuelves con un lindo lazo”, dice Kertzner.

En lugar de servir bebidas mezcladas, ofrezca latas individuales de cerveza, vino o agua de soda. Con una selección amplia, los invitados estarán felices y tendrá menos vasos para lavar al final de la noche.

Coloque botellas de desinfectante de manos para que los invitados se sientan cómodos. Deje algunas toallas de papel en los baños para que se sequen las manos después de lavarse. E incluso si organiza un evento sin cubrebocas, coloque una cesta de mascarillas desechables, en caso de que alguien se sienta ansioso durante la noche.

“Haga que todo sea sencillo”, dijo Kertzner. “Si al final resulta que quiere una mascarilla, aquí tendrá una mascarilla”.

Y así podrá celebrar su fiesta.

Más consejos

Antes de la fiesta, póngase en contacto con todos para averiguar si están tomando las mismas precauciones diarias que usted (como usar cubrebocas y evitar lugares con mucha gente).

Tener menos contacto con personas que no vivan con usted disminuirá su riesgo de contraer covid-19 antes de la fiesta.

Si lo han invitado a otras reuniones de fin de año, considere no asistir a esos eventos, especialmente si en la reunión familiar estará la abuela u otra persona con alto riesgo.

Hacer un festejo de fin de año con pocas personas es una buena manera de minimizar riesgos. Cuando se limita la reunión a solo personas que viven en dos casas, es más fácil rastrear comportamientos riesgosos y exposiciones potenciales. Si son tres o más familias, suena divertido, pero recuerde que cuando familiares y amistades que viven en múltiples casas se reúnen, se crean más oportunidades para que el virus se infiltre. Esto no significa que las familias grandes no deberían pasar tiempo juntas.

Mejore la ventilación abriendo ventanas y usando ventiladores de escape. Si es posible, coloque purificadores de aire portátiles en las habitaciones en las que se llevará a cabo la reunión.

Si viaja

Evite las multitudes y mantenga su distancia en las filas, use gel desinfectante para manos y evite tocarse la cara.

Considere cancelar las invitaciones que tengan sus hijos para jugar con sus amigos, las fiestas de esta época y las comidas en interiores en la semana previa, en especial si vive en un lugar de alto riesgo de contagio de covid-19.

Todavía es buena idea usar cubrebocas en espacios públicos, aun si está vacunado.

Si irá a un lugar con muchos contagios de covid, debería tomar precauciones extras. Evite comer en interiores, en especial si alguien de su grupo es de alto riesgo.

Siga al pendiente de la situación local respecto al covid-19 como lo haría con el clima.

No olvide usar cubrebocas y mantener su distancia si se dirige a un área donde los casos y la propagación son altos y los índices de vacunación son bajos.

Si vive en un área de alto riesgo de contagio de covid-19, la posibilidad de llevar el coronavirus consigo cuando viaje es alta.

*Este es un extracto de los artículos de Ronda Kaysen y de Tara Parker-Pope and Kenneth Chang c.2021 The New York Times Company