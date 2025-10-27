Lo que debe saber sobre la vacunación de su perro o gato

En los últimos años, los expertos en salud pública han expresado preocupación por la propagación de la postura antivacunas, principalmente en Estados Unidos, y la caída de las tasas de vacunación infantil.

Ahora, los veterinarios informan que están enfrentando un problema paralelo: un número creciente de clientes que dudan en vacunar a sus mascotas.

Aunque todas las intervenciones médicas tienen efectos secundarios, las vacunas esenciales para mascotas se consideran en general seguras y eficaces, según los expertos. Y son una herramienta inestimable para dar a los dueños de mascotas algo que parecen desear: más tiempo con sus animales de compañía.

“Las vacunas son uno de los mejores métodos que tenemos para prolongar la vida”, afirmó Michael Bailey, presidente de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense.

Algunas enfermedades graves, como la rabia, también pueden pasar de las mascotas a las personas; vacunar a nuestros perros y gatos ayuda a proteger la salud humana.

Esto es lo que debe saber sobre la vacunación de su mascota:

¿Quién elabora los lineamientos sobre vacunas para animales de compañía?

En Estados Unidos, los veterinarios suelen seguir los lineamientos sobre vacunas elaboradas por la American Animal Hospital Association, en colaboración con la Feline Veterinary Medical Association.

La organización desarrolla lineamientos aparte para gatos y perros y clasifica las vacunas recomendadas como “esenciales” o “no esenciales”. Las vacunas esenciales, que se recomiendan para todos los perros o gatos, incluyen vacunas contra el parvovirus canino para los perros, el virus de la leucemia felina para los gatitos, y la rabia para perros y gatos.

El grupo también recomienda otras vacunas no esenciales para animales con alto riesgo de contraer determinadas enfermedades. Por ejemplo, los perros que viven en lugares donde la enfermedad de Lyme es endémica pueden beneficiarse de la vacuna contra esa afección, mientras que los que acuden a guarderías caninas pueden necesitar vacunarse contra enfermedades respiratorias contagiosas como la bordetella o la gripe canina.

Los lineamientos se revisan de manera periódica. Por ejemplo, la vacuna contra la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que a menudo se transmite de los roedores a los perros, se añadió hace poco a la lista de vacunas caninas básicas después de que quedara claro que el riesgo de la enfermedad estaba muy extendido.

¿Qué tipos de vacunas obligatorias existen para los animales de compañía?

Depende de dónde viva y de los servicios veterinarios que utilice. Muchos estados y ciudades exigen vacunas contra la rabia para perros y gatos, aunque algunas de estas leyes son más estrictas que otras.

Hay pocas vacunas obligatorias, aunque Colorado, en EE. UU., es una excepción notable: Una nueva ley, que entró en vigor este año, exige que los perros y gatos de determinados entornos colectivos, como residencias caninas y peluquerías, estén vacunados contra otras enfermedades comunes.

Incluso fuera de Colorado, muchas empresas de cuidado de mascotas tienen sus propias políticas de vacunación y exigen que los animales sean vacunados contra algunas enfermedades altamente contagiosas antes de que se les permita asistir a la guardería o pasar la noche en una residencia canina.

¿Cuáles son los riesgos de la vacunación?

En un estudio reciente en el que se examinó la seguridad de las vacunas en millones de perros, los investigadores informaron de una tasa de acontecimientos adversos de alrededor del 0.2 por ciento, es decir, dos de cada mil vacunaciones.

Los efectos secundarios más comunes son leves y temporales, como dolor o hinchazón en el lugar de la inyección. Las reacciones adversas más graves son raras pero posibles. Entre ellas se encuentran las reacciones alérgicas y los sarcomas en el lugar de la inyección en gatos, un tipo de cáncer poco frecuente que se produce después de una de cada 10 mil a 30 mil vacunaciones, según la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense.

Aun así, estos riesgos son muy superiores a los que conlleva no vacunar a las mascotas. Las vacunas son “muy seguras, y he visto sufrir y morir a muchos animales por enfermedades prevenibles con vacunas”, afirmó Sara González, veterinaria de la Universidad de Georgia.

Richard Ford, veterinario de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo que, aunque a menudo escucha preocupaciones sobre la posibilidad de abrumar el sistema inmunológico de una mascota con demasiadas vacunas, el número de dosis recomendadas “ni siquiera se acerca a eso”.

Algunos veterinarios también han oído a propietarios repetir una preocupación que circula en el movimiento antivacunas humano: que las vacunas causan autismo. Ese temor es infundado, coinciden los expertos. No hay pruebas creíbles que relacionen las vacunas con el autismo en las personas, y el autismo no es un diagnóstico que exista en los animales.

¿Necesita vacunarse un gato que solo vive en casa? ¿Y un perro que nunca va al parque canino?

Los dueños de mascotas deben hablar con sus veterinarios sobre qué vacunas tienen sentido para sus mascotas. Pero incluso los animales que viven enclaustrados necesitan algunas vacunas.

Los perros pueden contraer enfermedades en sus propios patios, mientras que incluso los gatos de interior pueden encontrarse con roedores y murciélagos, y los patógenos que desprenden.

Los propietarios también pueden transportar algunos patógenos al interior en su ropa o zapatos, explicó Jane Sykes, veterinaria de la Universidad de California, campus Davis. “Y los gatos pueden escaparse”, añadió. “Incluso cuando la gente cree que son gatos de interior, pueden acabar en el exterior”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Como ocurre en la medicina humana, la vacunación generalizada de animales sanos también beneficia a la comunidad en general, ya que ayuda a prevenir brotes y a proteger a las mascotas más vulnerables, como gatitos y cachorros demasiado jóvenes para tener todas las vacunas.