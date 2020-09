Los peluches, entre los más afectados por miedo a contagio de covid-19

La pandemia del covid-19 llegó a acrecentar la demanda de algunos productos como fueron los juegos de mesa y videojuegos para que la gente no se aburriera en casa durante el confinamiento; sin embargo, una de las categorías que sufrió más fue la de los peluches debido a que percibían que podían contagiarse del virus a través de ellos.

“Este año ha sido muy complicado para toda la industria en donde ha habido descensos de un -45% en la venta general del mercado de muñecos de peluche, nosotros también nos hemos visto impactados pero en menor medida con un -25%. Es decir, dentro de lo mal que estamos hemos caído pero estamos ganando participación, estamos perdiendo menos resto del mercado”, dijo en entrevista Adrián Romero, director Marketing de Crayola México y Latinoamérica.

Además, la categoría también se vio afectada, en gran medida, por el cierre de los cines y la falta de estrenos de películas para niños, de acuerdo con Ismael Mata, director de NPD México para la industria de Juguetes y Videojuegos.

“Todos los estrenos para primavera y verano se retrasaron afectando el desempeño de marcas y propiedades; si comparamos con respecto al año pasado en donde había películas como Avengers o Toy Story que impulsaron la categoría de juguetes, pues en este el desempeño no es el esperado aunado al cierre de departamentales y especialistas”, señaló el experto en entrevista.

Las tiendas departamentales se mantuvieron cerradas por casi seis meses en México debido a las medidas sanitarias que tomó el gobierno para evitar la propagación del covid-19 y fue un factor que afectó a muchas industrias como el de los peluches.

“Hay dos factores para esta gran caída, el del miedo a la transmisión al virus y el cierre de las tiendas departamentales. Tengamos en cuenta que estuvieron cerrados 6 meses el 80% del tiempo y que no es una categoría que se mueva todavía mucho a través del e-commerce”, añadió Romero.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que tiene como afiliados a tiendas departamentales como Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, Coppel, Woolworth, entre otras, ha reportado cuatro meses de caídas consecutivas en sus ventas, desde abril, debido al cierre de las tiendas.

En abril, mayo y junio, las ventas a tiendas comparables cayeron 22.9%, 19.7%, 17.9% anual, respectivamente, mientras que a unidades totales la disminución fue de 20%, 16.2% y 15.3% , frente al mismo periodo del año pasado.

“Las que tuvieron la peor caída en utilidad de operación fueron las tiendas departamentales que vemos recuperándose pero no tanto aún. Después de las caídas lo que vemos es positivo, pero definitivamente son bastante débiles todavía”, señaló Marisol Huerta, analista de consumo de Grupo Ve por Más.

Sin embargo, los peluches, los juguetes y videojuegos, en general, pueden recuperarse en el último trimestre del año, entre octubre y diciembre, debido a que es de las temporadas más fuertes.

“Conforme se vaya dando la reapertura de las tiendas, empezaremos a ver esfuerzos encaminados hacia estas temporadas por parte de las tiendas. Algunos complejos ya han estado abriendo y habrá estreno de películas en el mediano plazo y conforme se vayan dando estas, podemos tener un repunte”; señaló Mata.

Cade mencionar que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS).

“Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la Covid-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás”, señala la OMS en su página web.

La gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

Sin embargo, no está demostrado que pueda transmitirse por medio de telas o prendas, pero siempre es recomendable mantener una buena limpieza.

La marca de peluches TY ha recomendado desde antes de la pandemia siempre mantener limpios los productos.

“Lo primero que advertimos en la etiqueta es sobre los cuidados que debe de tener y las recomendaciones de limpieza –que tenemos desde antes de que todo esto sucediera– porque un muñeco de peluche pueden guardar mucho polvo. Entonces, nuestra recomendación en general es que se tienen que estar limpiando y que no se utilicen productos que dañen la tela o sean productos que ayuden a tener el peluche en un buen estado”, señaló Romero.

En el caso de los niños se recomienda que los papás estén constantemente limpiando estos productos, aunque no hay evidencias de que estos guarden más el virus que algún otro producto y por ese lado, “es seguro e incluso es recomendable”, puntualizó.

La caída para Ty no fue estrepitosa gracias a Tremor, un dinosaurio que viajó al espacio de la mano de la compañía estadounidense Space X en su primer vuelo espacial con humanos de una empresa privada a la Estación Espacial Internacional (ISS).

“Uno de los astronautas se llevó el dinosaurio de peluche de su hija al espacio exterior porque quería llevar algo muy cercano a ella y con esa noticia provocó que Tremor fuera un objeto de deseo. La verdad es que voló, fue un producto que la gente deseaba mucho por la notoriedad de esta noticia”, dijo Adrián Romero, director Marketing de Crayola México y Latinoamérica.

Las ventas las han recibido por medio de su página web, así como otros marketplaces.

