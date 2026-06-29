Matemáticas integradas: la nueva colección de Prensa Libre para reforzar el aprendizaje en secundaria

A medida que avanza el segundo semestre del ciclo escolar y se acerca el cierre del año, las exigencias aumentan significativamente.

Algunos temas son más abstractos, las evaluaciones se tornan más rigurosas y crece la necesidad de obtener mejores calificaciones para garantizar la promoción y fortalecer los aprendizajes.

Muchas veces, las bajas calificaciones no son resultado de la falta de esfuerzo, sino de vacíos acumulados en conocimientos básicos que dificultan la comprensión de temas posteriores.

Por ello, reforzar estos contenidos en este momento del ciclo escolar representa una oportunidad valiosa para mejorar el rendimiento académico y preparar a los estudiantes para nuevos desafíos.

La serie Matemáticas integradas

La colección Matemáticas integradas es una propuesta educativa de Prensa Libre diseñada para reforzar los contenidos esenciales que todo estudiante de secundaria debe dominar.

La serie se organiza en microtemas con contenido contextualizado. También incluye lecturas que integran situaciones de la vida real con los temas abordados.

Esta colección busca convertirse en una herramienta práctica, clara y accesible para apoyar a estudiantes, docentes y padres de familia en el fortalecimiento de competencias matemáticas fundamentales.

Con esta colección no solo se pretende enseñar procedimientos, sino también despertar en los estudiantes una mayor confianza en sus capacidades matemáticas.

Estos contenidos apoyan a estudiantes de básicos y bachillerato, e incluso pueden utilizarse en quinto y sexto primaria.

Temas de la serie Matemáticas integradas

Busque las publicaciones en la edición impresa de Prensa Libre, a partir del martes 7 de julio.