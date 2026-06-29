Salud y Familia
Matemáticas integradas: la nueva colección de Prensa Libre para reforzar el aprendizaje en secundaria
Prensa Libre publicará una serie de hojas de trabajo de Matemáticas integradas para reforzar las bases de esta área de estudio en secundaria, a partir del martes 7 de julio.
Reforzar estos contenidos representa una oportunidad valiosa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. (Foto Prensa Libre: Freepik)
A medida que avanza el segundo semestre del ciclo escolar y se acerca el cierre del año, las exigencias aumentan significativamente.
Algunos temas son más abstractos, las evaluaciones se tornan más rigurosas y crece la necesidad de obtener mejores calificaciones para garantizar la promoción y fortalecer los aprendizajes.
Muchas veces, las bajas calificaciones no son resultado de la falta de esfuerzo, sino de vacíos acumulados en conocimientos básicos que dificultan la comprensión de temas posteriores.
Por ello, reforzar estos contenidos en este momento del ciclo escolar representa una oportunidad valiosa para mejorar el rendimiento académico y preparar a los estudiantes para nuevos desafíos.
La serie Matemáticas integradas
La colección Matemáticas integradas es una propuesta educativa de Prensa Libre diseñada para reforzar los contenidos esenciales que todo estudiante de secundaria debe dominar.
La serie se organiza en microtemas con contenido contextualizado. También incluye lecturas que integran situaciones de la vida real con los temas abordados.
Esta colección busca convertirse en una herramienta práctica, clara y accesible para apoyar a estudiantes, docentes y padres de familia en el fortalecimiento de competencias matemáticas fundamentales.
Con esta colección no solo se pretende enseñar procedimientos, sino también despertar en los estudiantes una mayor confianza en sus capacidades matemáticas.
Estos contenidos apoyan a estudiantes de básicos y bachillerato, e incluso pueden utilizarse en quinto y sexto primaria.
Temas de la serie Matemáticas integradas
Busque las publicaciones en la edición impresa de Prensa Libre, a partir del martes 7 de julio.
- Martes 7 de julio: Resolución de ecuaciones. Permite desarrollar el razonamiento lógico y la capacidad para resolver problemas.
- Miércoles 8 de julio: Razones y proporciones. Fortalecen la comprensión de relaciones matemáticas aplicadas a situaciones reales.
- Martes 14 de julio: Jerarquía de operaciones. Es indispensable para realizar procedimientos correctamente y evitar errores frecuentes.
- Miércoles 15 de julio: Medidas de tendencia central. Ayudan a interpretar información y datos estadísticos presentes en la vida cotidiana.
- Martes 21 de julio: Ángulos. Fortalecen la visión espacial y el pensamiento geométrico.
- Miércoles 22 de julio: Plano cartesiano. Constituye una base para el estudio de la geometría analítica y la representación de funciones.