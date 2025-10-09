salud y familia
Mercadito por Noemí: todo lo que debe saber sobre este bazar de ropa, comida y zapatos en zona 7 capitalina
¿Desea encontrar prendas y calzado variados? No se pierda el bazar de productos de segunda mano en la zona 7 capitalina.
Tome nota de los detalles del bazar en zona 7 capitalina. La imagen es utilizada con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El 18 y 19 de octubre se llevará a cabo el bazar de ropa y zapatos de segunda mano Mercadito por Noemí en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Además, podrá disfrutar de un delicioso arroz en leche y tostadas, ideales para compartir un momento familiar durante la actividad.
De acuerdo con los organizadores del evento, podrá encontrar ropa para mujer y hombre de distintas edades, así como otros productos de segundo uso.
Esta actividad tiene como propósito recaudar fondos para la cirugía de doña Noemí Morales, de 64 años, que le permitirá recuperar la movilidad de su brazo izquierdo.
Si desea colaborar, compartimos las fechas y horarios en los que podrá visitar este ameno bazar y apoyar esta noble causa.
Fechas
18 y 19 de octubre de 2025
Horarios
Ambos días, el bazar se realizará de 10 a 16 horas.
Lugar
13 calle 19-46, colonia Kaminaljuyú 2, zona 7 capitalina
Precio
Entrada libre (llevar efectivo para la compra de productos)
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.