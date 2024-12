Mitos y realidades sobre los antidepresivos

Aunque nunca hayas tomado un antidepresivo, probablemente estés familiarizado con las críticas y la controversia que rodean a estos fármacos. No es raro oír cosas como: “esas pastillas son solo un placebo”. “Seguro que subirás de peso”. “Una vez que empieces, te volverás dependiente de ellas”.

¿Es cierto algo de esto?

Algunas de estas afirmaciones tienen “un grano de verdad”, dijo Gerard Sanacora, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale. Y es importante dejar las cosas claras, porque las expectativas que la gente tiene sobre su tratamiento —buenas o malas— “desempeñan realmente un papel importante en cómo se desarrolla realmente el tratamiento”, añadió.

Sanacora y otros expertos abordaron algunas preguntas frecuentes y conceptos erróneos sobre los antidepresivos.

¿Los antidepresivos cambiarán quién soy?

Cuando un antidepresivo empieza a hacer efecto, puedes sentirte una persona diferente en algunos aspectos, dijo Naomi Torres-Mackie, psicóloga clínica de Nueva York.

“Imagínate esta nube gigante y oscura que te agobia: cuando se disipe, el mundo parecerá distinto”, dijo, y añadió: “Pero a medida que te acostumbras a ello, puedes ver que en realidad te permite tener más alegría en tu vida”.

Por otra parte, hasta la mitad de las personas que toman antidepresivos pueden experimentar cierto grado de embotamiento emocional o adormecimiento de las emociones, y las investigaciones sugieren que es más probable que el embotamiento se produzca con una dosis más grande de medicación.

Cuando los antidepresivos funcionan correctamente, los pacientes deberían seguir sintiendo una variedad de emociones, aunque la tristeza que solían sentir a diario haya desaparecido, dijo Laine Young-Walker, jefa del departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Misuri.

Si experimentas adormecimiento emocional, vale la pena que lo hables con tu médico. Y si tomas medicación, puede ser útil reducir la dosis.

¿Los antidepresivos te harán subir mucho de peso?

En promedio, los pacientes subirán un poco de peso: entre medio kilo y un kilo y medio en dos años, según un estudio reciente. Pero hay mucha variabilidad de un paciente a otro.

Al principio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, y sus primos químicos los IRSN suelen tener el efecto contrario, ocasionando que las personas pierdan temporalmente el apetito (y que bajen de peso). Pero los estudios han demostrado que los pacientes tienden a subir de peso cuando estos fármacos se utilizan durante varios meses o más. El bupropión (con el nombre de marca Wellbutrin), que no es un ISRS ni un IRSN, suele ser el que menos hace subir de peso, según el estudio reciente.

En algunos casos, los pacientes pueden engordar simplemente porque la medicación está funcionando, dijeron los expertos, y uno de los efectos secundarios de la depresión es la pérdida de apetito. Algunos pueden no engordar en absoluto, y otros pueden engordar mucho más de lo esperado, dijo Jonathan E. Alpert, jefe del departamento de psiquiatría del Montefiore Einstein.

Si notas que empiezas a engordar, díselo inmediatamente a tu médico para que puedan hablar de estrategias para controlar tu peso, añadió.

¿Estos medicamentos funcionan inmediatamente?

Por lo general, los expertos dijeron que los antidepresivos tardan entre cuatro y seis semanas en empezar a hacer efecto. Pero a veces el primer medicamento que pruebas no es el adecuado.

“Mucha de la gente con la que trabajo y que ha tenido más éxito con los antidepresivos ha probado un par de ellos, dos o tres, porque, como ocurre con muchas otras cosas en la vida, no hay una talla única para todos”, dijo Torres-Mackie.

Un amplio estudio sobre múltiples antidepresivos descubrió que la mitad de los participantes habían mejorado tras utilizar el primer o el segundo medicamento que probaron, y casi el 70 por ciento de las personas se habían liberado de los síntomas con el cuarto antidepresivo.

¿Los antidepresivos te harán tener ideación suicida?

En 2004, la FDA ordenó a las empresas farmacéuticas que incluyeran una advertencia de “recuadro negro” en los fármacos antidepresivos en la que se indicaba que algunos podían estar relacionados con la ideación y los comportamientos suicidas en adolescentes. La advertencia se amplió posteriormente para incluir a las personas de 18 a 24 años.

La FDA basó su decisión en un análisis de ensayos clínicos en los que existía un riesgo significativo de pensamientos suicidas, pero no de suicidios.

Pero ahora algunos expertos afirman que debería reevaluarse la advertencia, dado que otros estudios han descubierto que los ISRS se asocian a menores tasas de suicidio, así como a un menor riesgo de comportamiento suicida entre personas jóvenes.

¿Son adictivos?

Los expertos en salud mental no consideran adictivos a los antidepresivos porque la gente no tiene ansia de tomarlos y no arriesga su trabajo, sus relaciones ni su vida por consumirlos, dijo Alpert.

Pero los antidepresivos pueden producir síntomas de abstinencia, sobre todo entre los consumidores a largo plazo, como inquietud, problemas para dormir, sudoración, cambios de humor, problemas estomacales y “choques cerebrales”, conocidos como brain zaps en inglés, que se sienten como descargas eléctricas.

Para minimizar estos problemas, es importante consultar a tu médico si piensas dejar de tomar un antidepresivo.

¿No arruinarán tu vida sexual?

No está garantizado que experimentes problemas sexuales mientras tomas un antidepresivo, pero con algunos medicamentos, sobre todo los ISRS y los IRSN, es probable.

Más de la mitad de las personas que toman antidepresivos reportan efectos secundarios sexuales como disminución de la libido, retraso del orgasmo y entumecimiento de los genitales, lo que hace que la disfunción sexual sea uno de los problemas más comunes asociados a los fármacos.

Y algunas personas han dicho que sus problemas sexuales continuaron mucho después de dejar de tomar ISRS: esta afección se conoce como disfunción sexual post-ISRS. Los investigadores aún no han cuantificado con qué frecuencia suele ocurrir esto.

Cabe señalar que la depresión sin tratamiento también puede embotar el deseo sexual de una persona y crear dificultades para alcanzar el orgasmo.

¿Son mejores que los placebos?

Los antidepresivos, como muchos medicamentos, no siempre funcionan notablemente mejor que el placebo en los ensayos clínicos, pero eso no significa que sean lo mismo que una pastilla de azúcar, dijo Sanacora.

En general, los estudios sugieren que los antidepresivos sí mejoran los síntomas de la depresión, pero los beneficios son moderados. En general, los fármacos son más eficaces para la depresión grave que para la leve.

Es algo difícil de estudiar porque la depresión puede mejorar por sí sola, y distintos tipos de depresión pueden requerir distintos tipos de tratamientos. Además, el efecto placebo puede aportar un poderoso beneficio a algunos pacientes que a menudo es difícil separar de los efectos del propio fármaco.

Al fin y al cabo, “lo que más nos preocupa es el bienestar de las personas y la mejora de su salud mental”, dijo Torres-Mackie.