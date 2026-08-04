¿Niños con celulares? Un estudio revela cómo el uso temprano de redes sociales afecta las calificaciones escolares

Las redes sociales han permitido volver a conectar con familiares y antiguas amistades, acortar distancias y conocer nuevas personas; sin embargo, cuando se ingresa en estas comunidades virtuales desde la adolescencia, los resultados pueden ser negativos.

Una investigación publicada en la revista Nature Human Behaviour revela que los estudiantes que abrieron una cuenta en redes sociales al inicio de la adolescencia obtuvieron peores resultados en determinadas pruebas académicas de lengua y matemáticas.

El estudio fue realizado de forma observacional entre 5 mil 227 alumnos italianos y, aunque no establece una relación directa de causa y efecto, sugiere quelas distracciones que genera el uso excesivo de las redes sociales habrían afectado a los estudiantes.

El equipo encabezado por la Universidad de Milán-Bicocca analizó datos de una encuesta sobre los hábitos en las redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok, recopilados entre el 2023 y el 2024.

A su vez, analizó los resultados de pruebas estandarizadas de lengua, inglés y matemáticas del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema de Educación y Formación de Italia, aplicadas a alumnos del norte de ese país.

Los resultados destacan que los niños que abrieron una cuenta entre los 11 y 12 años obtuvieron puntuaciones más bajas en italiano y matemáticas, en comparación con quienes lo hicieron a partir de los 14 años.

Además, los alumnos que consultaban sus teléfonos con mayor frecuencia eran más propensos a haber abierto una cuenta en redes sociales antes y tendían a obtener puntuaciones más bajas en italiano y matemáticas entre los 15 y 16 años, con una diferencia equivalente a seis meses de escolarización, según detalla el estudio.

La revista también señala que era menos probable que estos alumnos hubieran contado con la supervisión de sus padres en el uso de las redes sociales.

Los resultados solo reflejaron los análisis de las pruebas de lengua y matemáticas, mientras que no se encontraron indicios de diferencias en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inglés.

Aunque se trata de un estudio observacional, aporta pruebas sólidas de que el uso precoz de las redes sociales tiene un efecto negativo en las calificaciones de estas materias en la población estudiada, asegura el equipo.

"Dada la sensibilidad del tema y el debate intenso y polarizado que ha surgido en los últimos años, estos hallazgos deben interpretarse con el mayor cuidado y responsabilidad", agrega el estudio.

Con información de EFE.