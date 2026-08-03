WhatsApp presenta fallas: ¿qué se sabe del error que impide enviar imágenes o audios?

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WhatsApp presenta fallas: ¿qué se sabe del error que impide enviar imágenes o audios?

Tanto en Guatemala como en otros países se han reportado fallas en algunas funciones de WhatsApp. Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre este hecho.

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WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo. (Foto Prensa Libre: Getty Images)

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo. (Foto Prensa Libre: Getty Images)

Una de las aplicaciones más utilizadas a escala internacional, WhatsApp, ha reportado diferentes fallas en algunos de sus servicios este 3 de agosto del 2026, lo que ha afectado a cientos de usuarios.

Se conoce que esta falla en la aplicación de mensajería ha ocasionado problemas en funciones como enviar imágenes, videos, audios e, incluso, compartir stickers en los chats.

Para otros usuarios, la falla consiste en no poder enviar mensajes o realizar llamadas desde la aplicación. A través de redes sociales como X o Threads, usuarios no solo de Guatemala, sino también de México, Estados Unidos, Argentina e incluso España, han reportado los fallos.

Portales especializados como Downdetector destacan que los primeros reportes de la falla de la aplicación a escala internacional se registraron después de las 13.30 horas. El portal indica que, en Guatemala, la mayoría de los reportes se concentró entre las 15 y las 17 horas.

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Asimismo, en redes sociales se señala que incluso subir fotografías o estados a WhatsApp presenta errores desde la aplicación telefónica. A las 16.57 horas, la página de Downdetector registró el pico más alto, con 105 reportes de fallas en WhatsApp por parte de usuarios del país.

Medios como Latinus resaltan que en otros países, como México, Argentina, España y Francia, también se han registrado casos, al igual que en Estados Unidos.

Por otro lado, el portal TechCrunch destaca que otros usuarios reportaron este lunes fallas en sus cuentas, ya que la aplicación les indica que estas han sido bloqueadas o puestas en revisión por Meta.

El portal destacó que, para ese problema, la compañía notificó a los usuarios que estaba trabajando para solucionarlo. "“Trabajamos constantemente para prevenir el abuso de nuestro servicio y bloquear cuentas, con el fin de proteger a los demás usuarios. A veces cometemos errores, y si es así, intentamos solucionarlo lo antes posible para que la gente pueda volver a chatear”, reporta el portal como respuesta a ese problema de las cuentas inhabilitadas.

Sin embargo, hasta el momento, ni WhatsApp ni Meta se han pronunciado oficialmente para explicar los fallos reportados este lunes ni responder a quienes aseguran que sus cuentas parecen haber sido inhabilitadas.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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