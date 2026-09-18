OMS alerta por envejecimiento de médicos y déficit de personal sanitario para 2030

El envejecimiento del personal médico, de enfermería y de otros trabajadores sanitarios pone en peligro el mantenimiento de los actuales niveles de atención sanitaria global, según alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio, publicado este viernes 18 de septiembre del 2026, señala que, en el 2030, hasta 67 países podrían no disponer de suficientes trabajadores sanitarios para prestar el mismo nivel de servicios que brindan en la actualidad.

"El envejecimiento es una crisis oculta del personal sanitario que requiere atención urgente", subrayó Khassoum Diallo, responsable del análisis de estas estadísticas en la OMS, durante la presentación del informe.

Según el experto, uno de cada cuatro médicos en el mundo tiene más de 55 años, por lo que se jubilará en los próximos diez años.

La cifra aumenta a uno de cada tres en los países de ingresos altos y desarrollados, pero afecta a casi la mitad de los especialistas en lugares como Bulgaria, Letonia o Japón.

La OMS calcula que puede haber un déficit de 11.1 millones de trabajadores sanitarios a finales de esta década, pero advierte que el envejecimiento del personal puede aumentar aún más la falta de profesionales.

Por otro lado, el informe también destaca que en los últimos 20 años ha aumentado el número de trabajadores sanitarios en el mundo, al pasar de 44.8 por 10 mil habitantes en el 2006 a 67.9 en el 2025.

Actualmente hay más de 70 millones de trabajadores sanitarios y asistenciales en todo el mundo.

Pero, pese al aumento de personal, el informe señala que sigue habiendo una distribución desigual y graves déficits en algunos países en desarrollo:

En los países con mayor cantidad de médicos, cada uno atiende a un promedio de 150 personas o menos.

En los que tienen menos personal, cada médico debe hacerse cargo de más de 26 mil personas.

En Europa, por ejemplo, la densidad de médicos es 13 veces mayor que en África, y la de enfermeras, seis veces mayor.

Con información de EFE.