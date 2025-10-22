salud y familia
Organizan actividad a beneficio del Santuario Vida Animal en la Usac
Conozca los pormenores de esta actividad de recaudación a beneficio de los perros, gatos y otros animales del Santuario Vida Animal.
Todo lo recaudado se donará al santuario Vida Animal, entidad benéfica que impulsa el bienestar de los animales de compañía. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 25 de octubre, la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) organiza una recaudación especial a beneficio del Santuario Vida Animal.
De acuerdo con información oficial, habrá varias sorpresas para las personas que asistan a dicho evento.
Este se llevará a cabo en el edificio M-2, que corresponde a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de dicha universidad.
Durante la jornada se realizarán distintas actividades a beneficio del Santuario Vida Animal, una organización que brinda cuidados a animales rescatados con juridicción en Sacatepéquez.
Fecha
25 de octubre de 2025
Hora
12 a 13.30 horas
Lugar
Edificio M-2, Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 capitalina
Precio
Donación voluntaria.
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.