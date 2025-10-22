Organizan actividad a beneficio del Santuario Vida Animal en la Usac

Este 25 de octubre, la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) organiza una recaudación especial a beneficio del Santuario Vida Animal.

De acuerdo con información oficial, habrá varias sorpresas para las personas que asistan a dicho evento.

Este se llevará a cabo en el edificio M-2, que corresponde a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de dicha universidad.

Durante la jornada se realizarán distintas actividades a beneficio del Santuario Vida Animal, una organización que brinda cuidados a animales rescatados con juridicción en Sacatepéquez.

Fecha

25 de octubre de 2025

Hora

12 a 13.30 horas

Lugar

Edificio M-2, Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 capitalina

Precio

Donación voluntaria.

