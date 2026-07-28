Parche flexible ayudaría a controlar la medicación para el párkinson mediante el análisis del sudor en la yema del dedo

Un nuevo invento tecnológico podría contribuir al tratamiento del párkinson mediante un parche flexible y portátil que se coloca en la yema del dedo y es capaz de monitorizar de forma continua los niveles de levodopa en pacientes con esta enfermedad.

Esta nueva tecnología fue desarrollada por ingenieros y neurocientíficos de la Universidad de California en San Diego (UC San Diego). El dispositivo permite medir sustancias químicas presentes en el sudor y podría contribuir a personalizar con mayor precisión los horarios de medicación.

Portales como Genetic Engineering & Biotechnology News destacan que esta tecnología experimental podría ofrecer una forma de monitorizar constantemente las concentraciones de levodopa en el organismo en tiempo real.

La investigación, liderada por Tamoghna Saha y publicada en la revista científica PNAS, destaca: "Nuestro dispositivo portátil, fácil de usar y de bajo consumo energético permite el monitoreo en tiempo real y sin estimulación".

Además, la tecnología ofrece la posibilidad de ajustar las dosis en el hogar y, según los investigadores, "allana el camino para el desarrollo futuro de un sistema terapéutico autónomo de circuito cerrado con L-dopa".

Este invento podría representar un avance en la lucha contra el párkinson, ya que el portal Genetic Engineering & Biotechnology News señala que esta enfermedad es el segundo trastorno neurodegenerativo más común y el de mayor crecimiento en el mundo.

El análisis destaca que las pruebas realizadas en pacientes con párkinson y en personas sanas demostraron que las mediciones obtenidas mediante el parche son comparables con los análisis de sangre convencionales de laboratorio.

Para los investigadores, esta tecnología podría ofrecer una nueva alternativa para controlar la pérdida del control motor que desarrollan las personas con párkinson.

Asimismo, el dispositivo podría mejorar el manejo de la medicación y reducir los efectos adversos, ya que una dosis insuficiente puede limitar la movilidad del paciente, mientras que un exceso puede desencadenar movimientos espasmódicos.