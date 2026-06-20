La enfermedad silenciosa que afecta más a hombres y muchas veces se detecta por accidente

Los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre y eliminar desechos a través de la orina.

El cáncer de riñón, o cáncer renal, es un tumor maligno que aparece cuando las células de este órgano crecen de manera descontrolada, según explica la Universidad de Navarra.

El carcinoma de células renales es el tipo más común de cáncer de riñón, de acuerdo con la Clínica Mayo. Representa el 90% de los tumores malignos renales, según la Universidad de Navarra.

Esta enfermedad puede aparecer entre la tercera y la séptima década de vida y es más frecuente en hombres, en una proporción de 2 a 1, señala la Universidad de Navarra.

También existen otros tipos menos comunes, como el tumor de Wilms, que se presenta principalmente en niños pequeños.

La cantidad de casos diagnosticados ha aumentado, explica la Clínica Mayo, probablemente porque estudios como la tomografía computarizada se utilizan con mayor frecuencia, lo que permite detectar más casos de cáncer de manera accidental.

Al principio, el cáncer de riñón no presenta síntomas. Sin embargo, con el tiempo pueden manifestarse los siguientes signos, según la Clínica Mayo:

Sangre en la orina, de color rosado, rojo o marrón oscuro. Aunque es poco frecuente, según la Universidad de Navarra

Pérdida de apetito

Dolor en el costado o la espalda que no desaparece

Cansancio

Pérdida de peso sin causa aparente

Masa abdominal palpable, aunque es poco frecuente, según la Universidad de Navarra

¿Cómo se diagnostica el cáncer de riñón?

Además de una exploración física completa, el médico suele requerir pruebas de imagen, como una tomografía axial computarizada (TAC) abdominal, y análisis de sangre, indica la Clínica Universidad de Navarra.

En algunos casos también es necesario realizar una resonancia magnética, un angio-TAC o una tomografía por emisión de positrones (PET). La biopsia de una masa renal solo se aconseja cuando su resultado puede modificar el tratamiento, añade la institución.

Prevención

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aconsejan:

Mantener un peso saludable

No fumar o dejar de hacerlo

Tener especial cuidado si se trabaja con tricloroetileno, un solvente industrial utilizado para eliminar grasa de piezas metálicas y fabricar el refrigerante HFC-134a, debido a su alta toxicidad

Según MedlinePlus, otros factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer de riñón son: