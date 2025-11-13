Participe en la promoción de Prensa Libre: Ruta Navideña Uno

Prensa Libre en alianza con Gasolineras UNO, lanzan la Promoción Ruta Navideña UNO el combustible que te llena de tradiciones, una iniciativa dirigida a lectores y suscriptores de Prensa Libre, quienes podrán participar para ganar Q1,500 en combustible, vales de cenas navideñas y regalos sorpresa para familiares, al completar las 10 paradas de la Ruta Navideña UNO en su hoja de participación que se publicará en páginas de Prensa Libre.

La promoción estará vigente del 15 de noviembre al 15 de diciembre y busca premiar la preferencia de los lectores que disfrutan la edición impresa de Prensa Libre en esta temporada navideña.

¿Cómo participar?

Debe de buscar en Prensa Libre las 10 paradas de la Ruta Navideña UNO, del 21 de noviembre al 10 de diciembre en la edición impresa de Prensa Libre.

Los lectores deberán:

Recortar y pegar cada parada en la Ruta Navideña Uno que saldrá el 17 de noviembre en Prensa Libre.

Escanear el QR de cada parada, para completar la información y acumular más oportunidades para ganar.

En cada parada nominar a sus familiares y amigos para compartir el espíritu navideño.

Pueden duplicar las posibilidades de ganar con consumos de Q200 o más en Gasolineras UNO, adjuntando su factura en el QR de cada parada.

Premios:

·5 ganadores de Q1,500 quetzales en vales de combustible de Gasolineras UNO.

4 ganadores de certificados en supermercados por Q500 cada uno.

8 ganadores de electrodomésticos

¡Tendremos 17 ganadores en total!

Fechas importantes

Inicio de la promoción: 15 de noviembre

Finalización: 15 de diciembre

17 de noviembre: Publicación de hoja de participación con la Ruta Navideña UNO.

Salida 1: Parada 1 Estación UNO el combustible que te llena de tradiciones, 21 de noviembre.

Estación UNO el combustible que te llena de tradiciones, 21 de noviembre. Salida 2: Parada 2 Casa de mamá y papá; Estar con ellos nos llena de amor, entre ponche y tamal navideño y Parada 3 Visita a los abuelos; sus historias nos llenan de recuerdos y gratitud, 24 de noviembre.

Casa de mamá y papá; Estar con ellos nos llena de amor, entre ponche y tamal navideño y Visita a los abuelos; sus historias nos llenan de recuerdos y gratitud, 24 de noviembre. Salida 3: Parada 4 , Jugar con los pequeños; compartir sonrisas y jugar todo el día nos llena de alegría, 26 de noviembre.

, Jugar con los pequeños; compartir sonrisas y jugar todo el día nos llena de alegría, 26 de noviembre. Salida 4: Parada 5 , Estación UNO el combustible que te llena de tradiciones, 28 de noviembre.

, Estación UNO el combustible que te llena de tradiciones, 28 de noviembre. Salida 5: Parada 6, Mercado navideño ; Preparar la Navidad en familia nos llena de ilusión, juntos decorando el árbol y Parada 7 , Centro Comunitario; Dar a quienes lo necesitan nos llena de solidaridad, compartiendo regalos, 01 de diciembre.

; Preparar la Navidad en familia nos llena de ilusión, juntos decorando el árbol y , Centro Comunitario; Dar a quienes lo necesitan nos llena de solidaridad, compartiendo regalos, 01 de diciembre. Salida 6: Parada 8 , Reunión de amigos; celebrar con ellos nos llena de felicidad, entre risas y regalos, 04 de diciembre.

, Reunión de amigos; celebrar con ellos nos llena de felicidad, entre risas y regalos, 04 de diciembre. Salida 7: Parada 9 , Recorrido por la ciudad; Las luces y tradiciones nos llenan de esperanza, viviendo la magia desde el carro, 08 de diciembre.

, Recorrido por la ciudad; Las luces y tradiciones nos llenan de esperanza, viviendo la magia desde el carro, 08 de diciembre. Salida 8: Parada 10 , Noche de Navidad; La familia reunida nos llena de unión y alegría compartiendo la cena de Navidad, 10 de diciembre.

, Noche de Navidad; La familia reunida nos llena de unión y alegría compartiendo la cena de Navidad, 10 de diciembre. Ultima fecha para envío de la hoja de participación con las 10 paradas: 12 de diciembre.

Condiciones de participación

Promoción válida únicamente para el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte)

Para participar es requisito adquirir y utilizar la edición impresa de Prensa Libre y registrar los datos completos en cada participación.

El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.

Cada participante solo podrá ganar una vez.

Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido, los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio con fotos, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión.

Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

Cualquier situación no prevista con los ganadores será resuelta por los encargados de la promoción.

Los premios no son canjeables por otros premios, no se pueden ceder.

No se aceptan más participaciones luego del 12 de diciembre que se cierra la promoción.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al teléfono 1716, o bien escribir al WhatsApp 2421-3920.