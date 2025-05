¿Por qué algunas personas besan con los ojos abiertos? Esto dice la psicología

Un beso es un puente que une dos almas, decía Serge Gautier. Y no se equivocaba. Besar no es solo un acto romántico: es una conexión profunda que trasciende las palabras. Cerrar los ojos durante ese momento es casi instintivo, como si el cuerpo supiera que, al apagar la mirada, se encienden los sentidos. Pero ¿qué ocurre cuando uno de los dos mantiene los ojos abiertos?

Desde la psicología, el beso es mucho más que una muestra de afecto. Es un acto íntimo que fortalece la confianza, revela emociones y permite expresar con los labios aquello que el corazón no logra decir con palabras. Según un estudio del Instituto Mexicano de la Juventud, besar activa una conexión única entre dos personas, tanto a nivel emocional como neurológico.

Y no se trata solo de metáforas: durante un beso se activan más de 30 músculos faciales, mientras el cerebro libera neurotransmisores y hormonas vinculadas al placer y al bienestar, según destaca el artículo Desde la ciencia, ¿qué hay detrás de un beso?, publicado por la Gaceta de la UNAM.

Durante el beso, es la mujer quien, en un 90% de los casos, tiende a cerrar los ojos, mientras que, en el caso de los hombres, solo un 30% realiza este gesto, según investigaciones citadas por el portal UnComo. La psicología tiene una explicación.

Ximena Fuentes, psicóloga clínica y terapeuta de parejas, comenta que los besos representan un vínculo emocional en una relación, y que acciones como mantener los ojos abiertos durante el acto pueden tener un significado que dependerá del contexto.

Abrir los ojos durante un beso en un lugar público, destaca Fuentes, puede estar asociado a que una de las personas prioriza la seguridad o el pudor más que una cuestión sentimental. Es decir, en ese tipo de circunstancias, podría simbolizar que “la persona busca mantener el control de los alrededores”, explica.

También puede ser una señal de que la persona no confía completamente en la otra y necesita ver lo que está pasando para sentirse segura.

En otras situaciones, como la intimidad o el aislamiento, Fuentes explica que besar con los ojos abiertos puede denotar nerviosismo, especialmente si se trata del primer beso o de los primeros encuentros con una nueva pareja con la que se intenta establecer una conexión.

Desde una perspectiva biológica, cerrar los ojos al besar funciona como un filtro sensorial. “Si apago mi sentido de la vista, voy a tener oportunidad de maximizar mi sensación táctil para disfrutar del beso”, destaca la experta.

Desde el enfoque emocional y psicológico, no cerrar los ojos se asocia con una posible falta de entrega emocional, un deseo de mantener distancia o una desconfianza hacia la otra persona. Puede interpretarse como una barrera afectiva, ya sea por falta de conexión o por un proceso interno no resuelto.

Se cree que algunas personas besan con los ojos abiertos porque prefieren mantener una cierta distancia emocional.

No obstante, Fuentes aclara que este acto también puede estar relacionado con una simple preferencia personal o incluso con un reflejo natural, sobre todo si es un comportamiento habitual en la persona. En contextos íntimos, podría deberse a un deseo de no perder la conexión visual con la pareja, aunque esto no necesariamente es una constante.

Algunas personas simplemente disfrutan de la experiencia del beso con los ojos abiertos y no tiene una connotación especial.