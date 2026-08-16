Salud y Familia
¿Por qué algunas personas viven más años? El papel de los hábitos, las relaciones y el propósito de vida
Hay ciertos factores que, según los científicos, influyen en tener una vida más larga y saludable. Conozca cuáles son y cómo tener una mejor calidad de vida en la vejez.
Mantenerse activo y sociable ayuda a vivir más y mejor. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/ DPA)
Según datos del 2024 del Banco Mundial, los lugares donde las personas viven más años son:
- Mónaco, 86
- San Marino, 86
- Hong Kong, 85
- Kuwait, 85
- Suiza, 84
- Liechtenstein, 84
- Polinesia Francesa, 84
- Andorra, 84
- Suecia, 84
- Japón, 84
- Italia, 84
- España, 84
Guatemala tiene una esperanza de vida de 73 años, según este listado del Banco Mundial.
Sin embargo, más allá de la cantidad de años, la calidad e vida en la tercera edad es importante.
Las zonas azules
El investigador estadounidense Dan Buettner identificó cuatro lugares que se denominan zonas azules, los cuales tienen altas tasas de longevidad y ciertas características, como una vida saludable y en comunidad, según detalla Rafael Puyol en su artículo El secreto de la longevidad en las zonas azules: nueve razones para vivir mejor: Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (California) y la península de Nicoya (Costa Rica).
Estos nueve factores, que Buettner y otros especialistas —médicos, antropólogos, demógrafos, nutricionistas y epidemiólogos— identificaron luego de viajar varias veces a estas localidades, según explica Puyol, son:
- Actividad física intensa y regular en el desempeño de tareas cotidianas
- Tener un “ikigai” o una “razón de ser” por la cual levantarse cada mañana
- Reducción del estrés
- Comer hasta un 80%, no hasta llenarse
- Priorizar una dieta rica en frutas, verduras y legumbres
- Consumo moderado de bebidas alcohólicas
- Participar en grupos sociales que promuevan hábitos saludables
- Participar en comunidades religiosas con prácticas sociales
- Construir y mantener vínculos entre los miembros de la propia familia: padres, hermanos, abuelos y otros
El médico Jorge Tartaglione, en una entrevista publicada en La Nación de Costa Rica, afirma que en la genética está escrito tan solo el 25% de lo que vamos a vivir. Él dice que cada persona define el otro 75%.
El modo en que envejecemos
Una actitud positiva, con optimismo, gratitud y resiliencia —adaptación al cambio—, otorga más felicidad y hace que la vida sea más saludable, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid publicado en el 2020 en la Revista Española de Geriatría y Gerontología.
Algunas estrategias para potenciar la resiliencia y el optimismo, según el artículo de María Antonia Parra Rizo El color del cristal con que se mira la vida condiciona el modo en que envejecemos, publicado en The Conversation, son:
- Cuidar nuestras emociones: practicar la gratitud, la meditación y la relajación
- Mantener relaciones sociales: estar en contacto con amigos y familiares
- Hacer ejercicio con regularidad
- Tener un propósito en la vida: establecer metas o aprender cosas nuevas
- Modificar los pensamientos negativos: ver los desafíos como oportunidades