¿Por qué algunas personas viven más años? El papel de los hábitos, las relaciones y el propósito de vida

Según datos del 2024 del Banco Mundial, los lugares donde las personas viven más años son:

Mónaco, 86 San Marino, 86 Hong Kong, 85 Kuwait, 85 Suiza, 84 Liechtenstein, 84 Polinesia Francesa, 84 Andorra, 84 Suecia, 84 Japón, 84 Italia, 84 España, 84

Guatemala tiene una esperanza de vida de 73 años, según este listado del Banco Mundial.

Sin embargo, más allá de la cantidad de años, la calidad e vida en la tercera edad es importante.

Las zonas azules

El investigador estadounidense Dan Buettner identificó cuatro lugares que se denominan zonas azules, los cuales tienen altas tasas de longevidad y ciertas características, como una vida saludable y en comunidad, según detalla Rafael Puyol en su artículo El secreto de la longevidad en las zonas azules: nueve razones para vivir mejor: Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (California) y la península de Nicoya (Costa Rica).

Estos nueve factores, que Buettner y otros especialistas —médicos, antropólogos, demógrafos, nutricionistas y epidemiólogos— identificaron luego de viajar varias veces a estas localidades, según explica Puyol, son:

Actividad física intensa y regular en el desempeño de tareas cotidianas Tener un “ikigai” o una “razón de ser” por la cual levantarse cada mañana Reducción del estrés Comer hasta un 80%, no hasta llenarse Priorizar una dieta rica en frutas, verduras y legumbres Consumo moderado de bebidas alcohólicas Participar en grupos sociales que promuevan hábitos saludables Participar en comunidades religiosas con prácticas sociales Construir y mantener vínculos entre los miembros de la propia familia: padres, hermanos, abuelos y otros

El médico Jorge Tartaglione, en una entrevista publicada en La Nación de Costa Rica, afirma que en la genética está escrito tan solo el 25% de lo que vamos a vivir. Él dice que cada persona define el otro 75%.

El modo en que envejecemos

Una actitud positiva, con optimismo, gratitud y resiliencia —adaptación al cambio—, otorga más felicidad y hace que la vida sea más saludable, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid publicado en el 2020 en la Revista Española de Geriatría y Gerontología.

Algunas estrategias para potenciar la resiliencia y el optimismo, según el artículo de María Antonia Parra Rizo El color del cristal con que se mira la vida condiciona el modo en que envejecemos, publicado en The Conversation, son: