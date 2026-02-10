¿Por qué el 14 de febrero es considerado el Día del Amor?

Cada 14 de febrero se celebra en muchos países el Día del Amor, también conocido en Guatemala como Día del Cariño o Día de San Valentín. Aunque hoy se asocia principalmente con el amor romántico y la amistad, sus orígenes se entrelazan con relatos históricos, leyendas cristianas y antiguas tradiciones.

Uno de los orígenes más difundidos del origen de esta festivad es que un joven sacerdote católico que fue encarcelado por ayudar a cristianos perseguidos en el Imperio romano. Durante su cautiverio, habría entablado una relación amorosa con la hija de su carcelero, a quien le escribió una carta firmada “De tu Valentín”, justo antes de ser ejecutado el 14 de febrero del año 269.

Otra versión afirma que Valentín desobedeció una orden del emperador Claudio II, quien prohibía a los soldados casarse, bajo el argumento de que el matrimonio reducía su eficacia en combate. El sacerdote celebraba bodas en secreto, por lo cual fue detenido y condenado a muerte. Por esta razón, San Valentín fue considerado el patrono de los enamorados, dice una publicación de Prensa Libre.

La fiesta de San Valentín recuerda el sentido del auténtico amor entre quienes están llamados a la vida matrimonial y a formar una familia, dice Aci Prensa. Como recordaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est [Dios es Amor], el amor "es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca".

En Guatemala, el Día de San Valentín se ha transformado con los años en el Día del Cariño. Esta celebración está dedicada a demostrar afecto a través del intercambio de regalos, flores, tarjetas o mensajes entre parejas, amistades e incluso compañeros de trabajo.

El personaje de Cupido

En esta fecha también aparece un personaje clásico: Cupido, representado como un niño alado con un arco y flechas. Según la mitología griega, es Eros, hijo de la diosa Afrodita. Sus flechas simbolizan el deseo y la pasión: quien es alcanzado por una de ellas, se enamora profundamente.

Con el paso del tiempo, Cupido ha eclipsado en popularidad al propio San Valentín, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del amor en la cultura occidental.

Más allá de sus orígenes religiosos o mitológicos, el Día de San Valentín ha trascendido las fronteras y continúa renovando su significado. Ya sea como una fecha para celebrar el amor romántico, la amistad o el cariño familiar, sigue siendo una oportunidad para recordar el valor de los afectos en la vida cotidiana.