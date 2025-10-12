Prensa Libre y el Gallo más Gallo lanzan la “Promoción sin rival”

Prensa Libre en alianza con el Gallo más Gallo, lanzan la Promoción sin rival una iniciativa dirigida a lectores y suscriptores de Prensa Libre, quienes podrán participar para ganar uno de los 5 vales por Q5,000 en consumo en el Gallo más Gallo al completar los 4 pasatiempos que se publicarán en páginas de Prensa Libre.

La promoción estará vigente del 2 al 29 de octubre y busca reconocer y premiar la preferencia de los lectores que disfrutan la edición impresa de Prensa Libre.

¿Cómo participar?

Los martes 7, 14, 21 y 28 de octubre se publicarán cuatro pasatiempos diferentes en la edición impresa de Prensa Libre. Cada pasatiempo resuelto representa una oportunidad para participar en el sorteo de Q5,000, donde se seleccionarán cinco ganadores.

Los lectores deberán:

Buscar el pasatiempo publicado cada martes.

Completar y tomar una fotografía de su juego resuelto.

Escanear el código QR, llene sus datos y subir la imagen.

Premios:

5 vales valorados en Q5,000 canjeables en el Gallo más Gallo.

Fechas importantes

Inicio de la promoción: 02 de octubre

Finalización: 29 de octubre

07 de octubre: Juego 1 Sopa de letras sin rival

14 de octubre: Juego 2 Crucigrama campeón

21 de octubre: Juego 3 Las diferencias del gallo campeón

28 de octubre: Juego 4 El Ring de las adivinanzas

Condiciones de participación

Promoción válida únicamente para el territorio de Guatemala para mayores de edad con documento de identificación (DPI o pasaporte)

Para participar es requisito adquirir y utilizar la edición impresa de Prensa Libre y registrar los datos completos en cada participación.

El ganador deberá presentarse en la ciudad capital para recibir su premio.

Cada participante solo podrá ganar una vez.

Los nombres de los ganadores serán publicados con un nombre y un apellido, los ganadores aceptan el uso de su imagen durante la documentación de la entrega del premio con fotos, videos, audios y publicaciones en Prensa Libre y Guatevisión.

Los ganadores serán contactados únicamente por medios oficiales de Prensa Libre.

Cualquier situación no prevista con los ganadores será resuelta por los encargados de la promoción.

Los premios no son canjeables por otros premios, no se pueden ceder.

No se aceptan más participaciones luego del 29 de octubre que se cierra la promoción.

¿Tiene dudas?

Puede comunicarse al teléfono 1716, o bien escribir al WhatsApp 2421-3920.

Promoción Sin Rival, es una promoción que une entretenimiento, con un gran premio. Ingrese a www.elgallomasgallo.com.gt y descubra ¿Qué compraría con Q5,000 si llegara a ser el ganador de esta promoción sin rival?