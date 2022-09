Prevención de la pérdida de hueso

Sin embargo, existe un punto intermedio entre los huesos sanos y la osteoporosis: la osteopenia. Esta se da cuando los huesos son más frágiles de lo normal, pero no han llegado a niveles tan críticos que puedan fracturarse fácilmente.

Los huesos suelen considerarse como órganos estáticos que no sufren grandes cambios, pero en realidad se encuentran bajo constantes cambios. En este momento, células especializadas están destruyendo zonas viejas de hueso y reemplazándolas con hueso nuevo. Desafortunadamente, mientras vamos envejeciendo, perdemos la habilidad de reemplazar rápidamente los pedazos perdidos, lo cual puede causar que los huesos se vuelvan porosos y frágiles. Esto puede llegar a causar osteoporosis.

Los factores para prevenir estas condiciones incluyen una dieta saludable, realizar ejercicio regularmente (por lo menos 30 minutos, 3 veces por semana) y evitar el tabaquismo (ya que acelera la perdida ósea).

Dieta: para una salud ósea adecuada, la dieta debe incluir una cantidad suficiente de proteínas y calorías, al igual que calcio y vitamina D, ambos son esenciales para mantener una formación y densidad ósea adecuada. Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco también es recomendado.

Calcio: la recomendación para mujeres pre menopáusicas y hombres es de 1000 mg de calcio por día. Las mujeres postmenopáusicas deben de consumir 1200 mg de calcio al día.

Las fuentes alimenticias de calcio incluyen leche y productos lácteos como queso y yogur. Los vegetales verdes también contienen calcio en menor proporción.

(8 onzas de leche tienen aproximadamente 300 mg de calcio).

De ser necesarios, los suplementos se encuentran como carbonato o citrato de calcio. El uso de suplementos siempre debe de ser discutido con su médico, ya que existen diferentes medicaciones que pueden cambiar la cantidad de calcio que se absorbe o excreta, puede haber efectos adversos como indigestión y constipación y pueden alterar la absorción de ciertos medicamentos (especialmente el hierro y los medicamentos para la tiroides).

Vitamina D: Hombres mayores de 70 años y mujeres postmenopáusicas deben de consumir 800 UI de vitamina D diarias.

Las mujeres premenopaúsicas y hombres jóvenes requieren 600 UI; sin embargo, no se ha demostrado cuál es la dosis óptima. Personas sanas no requieren evaluación previa para el consumo de dosis estándares de vitamina D y usualmente no se requiere monitorizar los niveles de la misma, a menos que exista alguna otra enfermedad de base.

¿Cuándo buscar la osteoporosis?

El estudio de elección para evaluar la densidad mineral ósea es una densitometría ósea. Este estudio debe de realizarse en mujeres por arriba de los 65 años de edad, o en mujeres postmenopáusicas menores de 65 años que tengan algún factor de riesgo (fracturas pasadas, tabaquismo, uso de alcohol, historia familiar de fractura de cadera, etc.).

En hombres el estudio debe de realizarse en mayores de 70 años, o más jóvenes si presentan algún factor de riesgo.