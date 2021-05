¿Qué actividades pueden realizar los niños no vacunados?

Los expertos se mostraron algo más preocupados por las consecuencias de la pandemia en la salud mental de los niños que por sus efectos en la salud física. Foto Prensa Libre: ShutterStock

Esta fase de la pandemia, en la que los adultos pueden ser vacunados pero los niños pequeños no, es confusa para muchas familias.

A medida que los estadounidenses vacunados retoman algunas de sus actividades de la vida prepandémica este verano, un grupo quedará fuera: los niños menores de 12 años, que aún no pueden ser vacunados. Entonces, ¿qué deben hacer las familias con niños pequeños cuando todos los demás vuelvan a socializar?

Preguntamos a varios expertos como parte de una encuesta informal de The New York Times. El grupo de 828 personas que respondieron incluía a epidemiólogos, que estudian la salud pública, y a médicos especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas, que investigan y tratan a niños con enfermedades como la COVID-19.

Señalaron que esta fase era temporal. Pfizer ha dicho que las vacunas para niños a partir de 2 años podrían llegar tan pronto como en septiembre. De los encuestados con hijos pequeños, el 92 por ciento dijo que vacunaría a sus propios hijos en cuanto se aprobase la vacuna. (Solo cinco dijeron que no; algunos estaban indecisos). Mientras tanto, las familias con niños pequeños pueden tener que mantener más precauciones —como usar mascarillas y aplicar distanciamiento— que sus amigos sin hijos. Pero dijeron que algunas actividades mínimamente arriesgadas podrían ayudar a contrarrestar los efectos en la salud mental de la vida pandémica.

“Los niños tienen que poder ser niños”, dijo Mac McCullough, profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona. “La actividad al aire libre no es perfectamente segura, pero es probable que sus beneficios superen los riesgos en toda una población”.

Preguntamos a los expertos sobre algunas situaciones que podrían encontrar las familias, y cómo sugerían que debían comportarse los padres y los niños no vacunados. No hubo consenso, pero en su mayoría aconsejaron sopesar los riesgos relativamente pequeños para la salud frente a los beneficios de ampliar el mundo de los niños. Como siempre, los epidemiólogos —que suelen ser un grupo muy cauto— hicieron hincapié en que dependería de las circunstancias exactas y de las tasas locales de casos.

“Creo que muchas familias están frustradas y se sienten excluidas y ansiosas por saber cómo afrontar la vida ahora”, dijo Sahera Dirajlal-Fargo, pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Case Western Reserve. “Los niños me han preguntado: ‘Todos los demás pueden seguir con sus vidas, ¿y nosotros? Me estoy centrando en lo que sabemos que las familias pueden hacer con seguridad, y sabemos mucho más que el año pasado”.

Esto es lo que dijeron.

Lugares públicos interiores y exteriores concurridos

Las nuevas orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que las personas vacunadas pueden ir a casi todos los sitios sin mascarilla. Pero ¿qué deben hacer las familias con niños no vacunados, ya que es imposible saber si las personas sin mascarilla en lugares públicos están vacunadas? Una ligera mayoría dijo que, a pesar de esa incertidumbre, los niños pueden seguir entrando en lugares públicos o estar en multitudes al aire libre, siempre que lleven mascarilla.

Dado que los adultos vacunados ya no están obligados a llevar mascarilla en los lugares públicos, ¿deben ir los niños no vacunados?

No, y tampoco deben ir sus familiares: 4 por ciento / No, pero sus familiares, pueden con mascarillas: 30 por ciento / No, pero sus familiares sí, sin mascarillas: 12 por ciento / Sí, con mascarillas: 52 por ciento / Sí, y no necesitan máscaras: 2 por ciento

Basado en las respuestas de 367 epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas pediátricas.

“Como madre, no voy a llevar a mis hijos a esos lugares si puedo evitarlo. Pero, en general, creo que el riesgo es muy bajo, sobre todo si los niños llevan mascarillas”.

Kelly Hirko, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Michigan

“Nuestros hijos nos miran: en cualquier lugar en el que quiera que usen mascarilla, yo también lo haré, para dar ejemplo”

Corinne McDaniels-Davidson, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego

“El problema es enorme. Ahora es responsabilidad de los niños (y de los padres) afrontar y superar los problemas generados por los adultos que se niegan a vacunarse (y que probablemente ya no usarán mascarillas)”.

Alan Kinlaw, profesor adjunto de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Reuniones sociales en interiores con otros niños no vacunados

Según los CDC, las personas vacunadas pueden socializar en interiores con otra familia de personas no vacunadas. Pero, ¿qué pasa cuando se reúnen dos familias en las que los adultos están vacunados pero los niños no? La pluralidad de expertos dice que dos familias con niños no vacunados pueden reunirse en el interior, pero deben limitar el número de familias que ven de esta manera, como en una burbuja.

¿Pueden las familias con niños pequeños socializar en interiores sin precauciones con otros hogares con niños no vacunados?

Siempre que todos los adultos estén vacunados: 11 por ciento / Solo con un número limitado de familias: 36 por ciento / Los adultos vacunados están bien, pero no los niños no vacunados: 27 por ciento / Las familias deben mantener todas las precauciones anticovid: 26 por ciento

Basado en las respuestas de 828 epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas pediátricas.

“Intentaremos permanecer al aire libre en la medida de lo posible, pero permitiremos que los niños estén en el interior sin máscaras con algunas familias escogidas”.

Emily Henkle, profesora asistente de investigación de epidemiología, Universidad de Salud y Ciencias de Oregón-Universidad Estatal de Portland

“Con mis hijos no vacunados, no nos relacionaremos sin mascarillas en interiores con otras familias con niños. Mis hijos van a la escuela y a la guardería, y no estoy dispuesta a arriesgarme a llevar la covid a esos entornos debido a las actividades de socialización de nuestra familia”.

Stina Mair, profesora asociada de ciencias del comportamiento y de la salud comunitaria, Universidad de Pittsburgh

“La investigación de los CDC ha demostrado que las escuelas no han sido fuentes importantes de transmisión comunitaria, pero las actividades extracurriculares son otra cosa. Las actividades sin mascarilla entre los niños deben limitarse a los entornos exteriores. Cuando estén en el interior, los niños deben usar cubrebocas”.

Zack Hicks, coordinador de vigilancia epidemiológica, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, 2019-20

“Esto no será fácil de decidir. Para mí, dependerá del número de casos de COVID-19 en mi comunidad y de los últimos datos sobre la gravedad de las variantes entre los niños”.

Laura Anderson, profesora asociada de investigación de la salud de la Universidad McMaster

Actividades al aire libre en las que las mascarillas no son una opción

Se anima a los niños no vacunados a que sigan usando cubrebocas cuando estén cerca de otras personas, pero hay algunas actividades en las que eso no es posible. Si están al aire libre, y con bajo riesgo, probablemente esté bien, dijeron ocho de cada diez.

En lo que respecta al covid, ¿qué deben pensar los padres en que los niños realicen actividades al aire libre este verano en las que no es posible el uso de mascarillas, como nadar o comer en una barbacoa?

Los niños pueden hacerlo con seguridad: 14 por ciento / Los niños pueden hacerlo con cierta seguridad: 69 por ciento / Los niños probablemente no pueden hacerlo con seguridad: 14 por ciento / Los niños no pueden hacerlo con seguridad: 3 por ciento

Basado en las respuestas de 828 epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas pediátricas.

“Creo que tenemos que hacer algunos sacrificios para que nuestros hijos tengan un verano más normal. Si estamos al aire libre, creo que los niños podrán comer y nadar. Cuando no estén haciendo estas cosas, deberían llevar una mascarilla”.

Megan Benka-Coker, profesora adjunta de ciencias de la salud, Gettysburg College

“Yo no dejaría que mis hijos estuvieran entre una multitud de desconocidos que no llevaran mascarilla, como en una piscina abarrotada. Les pediría que llevasen mascarilla con otras personas no vacunadas, o que mantuvieran la distancia cuando comieran”.

Ryan Carnahan, profesor de epidemiología, Universidad de Iowa

Actividades de interior en las que las mascarillas no son una opción

Pero cuando se trata de actividades de interior en las que no se puede llevar mascarilla en todo momento, los niños probablemente no puedan realizarlas con seguridad este verano, según tres cuartas partes de los expertos.

Cuando se trata de la covid, ¿qué deben pensar los padres en que los niños realicen este verano actividades de interior en las que no es posible el uso de mascarillas, como dormir dentro de un campamento o comer dentro de un restaurante?

Los niños pueden hacerlo con seguridad: 3 por ciento / Los niños pueden hacerlo con cierta seguridad: 26 por ciento / Los niños probablemente no pueden hacerlo con seguridad: 52 por ciento / Los niños no pueden hacerlo con seguridad: 20 por ciento

Basado en las respuestas de 828 epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas pediátricas.

“Hay un mayor riesgo de adquirir la infección en el interior. Además, a medida que surgen más variantes, algunas de ellas pueden ser más graves para los niños”.

Asad Ansari, médico del Hospital Infantil Beacon

“Me temo que estas actividades son las que impulsarán la pandemia una vez que los adultos se vacunen”.

Christopher J. Lehmann, médico e investigador de enfermedades infecciosas pediátricas y de adultos, Universidad de Chicago

“Los campamentos pudieron abrir de forma segura el verano pasado con estrictos protocolos de cuarentena y pruebas. Yo animaría a las familias a identificar oportunidades seguras para que los niños participen en este tipo de experiencias. Comer dentro de un restaurante no parece una actividad necesaria para los niños este verano”.

Rosa Ergas, coordinadora de vigilancia sindrómica, Departamento de Salud Pública de Massachusetts

Viajes en avión

Lo más probable es que los niños viajen en avión este verano, siempre y cuando lleven mascarilla y que todos los demás en el avión también lo hagan, dijo el 86 por ciento de los expertos. Sin embargo, dijeron que esto debe hacerse con precaución: considera usar doble mascarilla y limita el número y la duración de los vuelos.

Este verano, ¿qué deben pensar los padres sobre los niños no vacunados que viajan en avión, suponiendo que llevan mascarilla?

Los niños pueden hacerlo con seguridad: 31 por ciento / Los niños pueden hacerlo con cierta seguridad: 55 por ciento / Los niños probablemente no pueden hacerlo con seguridad: 10 por ciento / Los niños no pueden hacerlo con seguridad: 4 por ciento

Basado en las respuestas de 105 expertos en enfermedades infecciosas pediátricas.

“El riesgo de transmisión aumenta cuanto más largo es el vuelo, pero suponiendo que todos lleven mascarilla, los viajes en avión son bastante seguros”

Laura Hammitt, Johns Hopkins médica y profesora asociada de salud pública, Johns Hopkins

“Hasta que mis hijos estén vacunados, no volaremos”.

Laura Stadler, médica y profesora de pediatría, División de Enfermedades Infecciosas, Kentucky Children’s Hospital

Parques infantiles y deportes al aire libre

Casi dos tercios de los expertos afirmaron que los niños no vacunados deberían seguir llevando cubrebocas cuando estén en los parques infantiles o practicando deportes al aire libre, a pesar de que es mucho menos probable que el virus se propague en el exterior.

¿Es necesario que los niños lleven cubrebocas en los parques infantiles o mientras practican deportes al aire libre?

Es necesario: 17 por ciento / Solo es necesario si no están vacunados: 47 por ciento / No es necesario: 36 por ciento

Basado en las respuestas de 105 expertos en enfermedades infecciosas pediátricas.

“Considero que las mascarillas son necesarias en situaciones al aire libre cuando los niños van a estar muy juntos, lo que suele ocurrir en los deportes y en los parques infantiles”

Caitlin McGrath, médica e investigadora de enfermedades infecciosas pediátricas, Universidad de Washington

“Para muchos deportes, hay un bajo riesgo de transmisión cuando se juega al aire libre sin mascarilla, incluyendo deportes como el tenis y el voleibol y probablemente incluso el fútbol. El riesgo de transmisión al jugar sin cubrebocas aumenta para los deportes de contacto”.

Felice Adler, médica y profesora asociada de pediatría clínica de la Universidad de California, campus Irvine

“La única situación en la que podría seguir recomendando el uso de una mascarilla es si los niños están en espacios cerrados, por ejemplo, acurrucados mientras hablan en el patio de recreo o sentados juntos en un banco. Cuando se mueven y juegan, las mascarillas no son necesarias”.

Alison Tribble, médica y profesora adjunta de pediatría de la Universidad de Michigan

Consejos para padres reticentes a las vacunas

Esta fase de la pandemia —en la que los niños son el centro de atención— será más fácil cuando se pueda vacunar a los menores de 12 años. Pero algunos padres dudan en vacunar a sus hijos, sobre todo si se tiene en cuenta que el riesgo de la COVID-19 para ellos es todavía muy pequeño.

Algunos epidemiólogos y médicos discuten esta cuestión en sus propias familias. Del ocho por ciento que no estaba seguro de vacunar a sus hijos pequeños, varios dijeron que era porque aún no habían convencido a su cónyuge de que era la mejor medida.

Sin embargo, como grupo, los expertos encuestados no tenían ningún conflicto con la vacunación de los niños. Muchos citaron el riesgo de los efectos físicos y neurológicos a largo plazo de la COVID-19, que aún se desconocen en los niños. Y les preocupan las nuevas variantes del virus que podrían ser más peligrosas para los niños.

“Todavía estamos aprendiendo sobre los efectos a largo plazo de la COVID-19 en individuos asintomáticos y ligeramente sintomáticos previamente sanos”, dijo Ergas, del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. “No me asusta que mis hijos tengan covid, pero preferiría que no tuvieran”.

Otros estaban más preocupados. “Sospecho que una parte de los niños que tienen una infección por COVID-19 acabarán teniendo problemas debidos a la inflamación”, dijo Jessica Ericson, pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Penn State. “Las consecuencias a largo plazo de la COVID-19 se desconocen en este momento, pero es poco probable que sean nulas. Esto contrasta con la vacunación, que no tiene consecuencias plausibles a largo plazo”.

Más allá de la salud de los niños, dijeron, las vacunas pediátricas eran necesarias para un bien mayor. Es poco probable que la pandemia termine en Estados Unidos hasta que los niños sean vacunados, dijeron. Aunque los niños son menos propensos que los adultos a propagar el coronavirus, mientras el virus pueda replicarse, mutará, tanto si los portadores son adultos sintomáticos como niños asintomáticos. Además, aunque los estadounidenses logren una inmunidad generalizada, el virus seguirá propagándose y mutando en partes del mundo que no tienen el mismo acceso a las vacunas.

“Es una gran petición altruista que los menores de 12 años se vacunen en gran número”, dijo Andrew Noymer, epidemiólogo de la Universidad de California en Irvine. “La inmensa mayoría de los casos no van a enfermar. No es para su beneficio; es para evitar que lo contagien a otros”.

Andrew Handel, pediatra especialista en enfermedades infecciosas de Stony Brook Medicine, dijo: “Una vez aprobada, haré vacunar a mis hijos con entusiasmo. Estas vacunas son la mejor solución que tenemos para el tremendo daño que supone esta enfermedad”.

El precio del aislamiento

Aunque los expertos pidieron que se mantuviera la precaución hasta que llegase una vacuna pediátrica, también hicieron hincapié en que los padres debían sopesar los riesgos del continuo aislamiento social. En general, los expertos se mostraron algo más preocupados por las consecuencias de la pandemia en la salud mental de los niños que por sus efectos en la salud física.

“El aislamiento de los niños es perjudicial para su salud mental y física”, dijo Kevin Andresen, líder del equipo de respuesta a la covid del Departamento de Salud Pública de Colorado. “Encontrar formas seguras de que los niños socialicen y jueguen requiere toda nuestra atención mientras seguimos evaluando la eficacia de la vacuna en este grupo”.

Por su parte, Marissa Brash, directora del departamento de salud pública de la Universidad Azusa Pacific, afirmó: “Hemos hecho todas las citas de juego por Zoom que hemos podido para mi hija de 9 años. Ha interactuado con amigos de Facebook. Ha visto películas de Netflix con otros amigos a través de FaceTime. Pero nada sustituye a dar volteretas y trepar a los árboles y construir castillos de arena”.

Han empezado a encontrarse con una amiga en un parque: “El impacto que esto ha tenido en la salud mental de mi hija es asombroso”.

Los expertos instaron a tener paciencia durante un poco más de tiempo. Y muchos expresaron su optimismo de que los niños puedan recuperarse de este difícil periodo.

“A la mayoría de los niños no les molestan las mascarillas, se lavan las manos sin problemas y son mucho más tolerantes y aceptan todos estos cambios”, dijo Dirajlal-Fargo, de Case Western. “La mayoría de ellos han sido fantásticos y, en todo caso, nos han enseñado cómo comportarnos durante esta pandemia”.

Nuestra encuesta se distribuyó por correo electrónico a los miembros de cinco grupos: la Sociedad de Investigación Epidemiológica; el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales; la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas; la Colaboración de Ciencias de la Decisión para la Salud Infantil; y el grupo de subespecialidad en epidemiología, salud pública y pruebas de la Academia Estadounidense de Pediatría. Las respuestas se recibieron entre el 28 de abril y el 10 de mayo. Tras el anuncio de la nueva política de los CDC sobre el uso de mascarillas para las personas vacunadas el 13 de mayo, enviamos una serie de preguntas de seguimiento a los encuestados y recogimos las respuestas entre el lunes y el jueves. Por diversas razones, el número de respuestas varió según la pregunta.

Claire Cain Miller escribe sobre género, familias y el futuro del trabajo para The Upshot. Se unió al Times en 2008 y formó parte de un equipo que ganó un Premio Pulitzer en 2018 por su servicio público por informar sobre problemas de acoso sexual en el lugar de trabajo. @clairecm • Facebook

Margot Sanger-Katz es corresponsal nacional y escribe sobre atención médica para The Upshot. Anteriormente fue reportera de National Journal y The Concord Monitor y editora de Legal Affairs y la Yale Alumni Magazine. @sangerkatz • Facebook

Kevin Quealy es editor gráfico y reportero. Escribe y crea gráficos para The Upshot sobre una variedad de temas, incluidos deportes, política, atención médica y desigualdad de ingresos. @KevinQ