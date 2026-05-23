Salud y Familia
Qué es Pentecostés y dónde habrá vigilias este 2026 en Ciudad de Guatemala
A los 50 días de la resurrección de Jesucristo se celebra la solemnidad de Pentecostés. Conozca el significado y las iglesias donde habrá vigilia de Pentecostés este sábado.
La Solemnidad de Pentecostés celebra descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles y este sábado los fieles católicos acostumbran asistir a la vigilia de Pentecostés. Foto Prensa Libre: Freepik)
Este domingo se celebra la solemnidad de Pentecostés, es decir, el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, con lo cual concluye el tiempo pascual, explica ACI Prensa.
El Espíritu Santo colma la confusión de Babel (Génesis 11), indica Vatican News.
Significado de Pentecostés
La presencia del Espíritu Santo entre los hombres significa el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor al concluir su vida terrena: habría de enviar a su Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad (Mateo 28, 20), agrega ACI Prensa.
En la homilía del 2025, el papa León XIV dijo, al referirse a la lectura del Evangelio de ese día (Hch 2, 1-11):
“…en Jerusalén, en ese momento, había una multitud de las más variadas procedencias, y, aun así, “cada uno los oía hablar en su propia lengua” (v. 6). Y entonces, es así que en Pentecostés las puertas del cenáculo se abren porque el Espíritu abre las fronteras. Como afirma Benedicto XVI [Homilía de 2005]: “El Espíritu Santo da el don de comprender. Supera la ruptura iniciada en Babel —la confusión de los corazones, que nos enfrenta unos a otros— y abre las fronteras””.
“Celebrar Pentecostés es abrir las puertas. Es dejarse conducir por el Espíritu para salir del encierro, del miedo y de la indiferencia”, afirma el padre Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara, en una nota de Vatican News, e invita a sanar divisiones, superar el miedo con la valentía de la fe, vencer el individualismo con la caridad y salir al encuentro de quien sufre con misericordia.
Adónde ir a la vigilia de Pentecostés 2026
La celebración de Pentecostés es el domingo, pero los creyentes acostumbran participar en la vigilia la noche del sábado previo.
Algunas de las iglesias de la Ciudad de Guatemala donde se celebrará la vigilia este sábado 23 de mayo son:
Templo El Calvario
Dirección: 18 calle y 6a. avenida A, zona 1
Hora: 18 a 22 horas
Parroquia La Merced
Dirección: 12 avenida y 5a. calle, zona 1
Hora: A partir de las 17 horas
Parroquia Divino Redentor
Dirección: 32 avenida 2-29, zona 11, Utatlán II
Hora: 18 horas
Parroquia San José Obrero
Dirección: 9a. calle 7-20, zona 7, salón parroquial
Hora: A partir de las 19 horas
Solicitan a los fieles llevar una taza.
Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Dirección: 5a. avenida 11-39, zona 7, colonia Landívar
Hora: A partir de las 19 horas
Parroquia La Divina Providencia
Dirección: 7a. avenida 19-75, zona 8
Hora: A partir de las 19 horas
Parroquia Santo Tomás de Aquino-Tívoli
Dirección: 1a. avenida 9-14, zona 9
Hora: 18.30 horas
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Dirección: 15 avenida 18-45, zona 10
Hora: 16.30 a 22 horas
Parroquia El Espíritu Santo
Dirección: 32 calle 11-01, zona 11, colonia Las Charcas
Hora: A partir de las 19 horas
Parroquia San Martín de Porres
Dirección: 2a. calle 21-54 zona 15, Vista Hermosa II, Salón Santo Domingo de Guzmán, nivel 3
Hora: 18 horas