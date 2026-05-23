Qué es Pentecostés y dónde habrá vigilias este 2026 en Ciudad de Guatemala

Este domingo se celebra la solemnidad de Pentecostés, es decir, el descenso del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, con lo cual concluye el tiempo pascual, explica ACI Prensa.

El Espíritu Santo colma la confusión de Babel (Génesis 11), indica Vatican News.

Significado de Pentecostés

La presencia del Espíritu Santo entre los hombres significa el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor al concluir su vida terrena: habría de enviar a su Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad (Mateo 28, 20), agrega ACI Prensa.

En la homilía del 2025, el papa León XIV dijo, al referirse a la lectura del Evangelio de ese día (Hch 2, 1-11):

“…en Jerusalén, en ese momento, había una multitud de las más variadas procedencias, y, aun así, “cada uno los oía hablar en su propia lengua” (v. 6). Y entonces, es así que en Pentecostés las puertas del cenáculo se abren porque el Espíritu abre las fronteras. Como afirma Benedicto XVI [Homilía de 2005]: “El Espíritu Santo da el don de comprender. Supera la ruptura iniciada en Babel —la confusión de los corazones, que nos enfrenta unos a otros— y abre las fronteras””.

“Celebrar Pentecostés es abrir las puertas. Es dejarse conducir por el Espíritu para salir del encierro, del miedo y de la indiferencia”, afirma el padre Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara, en una nota de Vatican News, e invita a sanar divisiones, superar el miedo con la valentía de la fe, vencer el individualismo con la caridad y salir al encuentro de quien sufre con misericordia.

Adónde ir a la vigilia de Pentecostés 2026

La celebración de Pentecostés es el domingo, pero los creyentes acostumbran participar en la vigilia la noche del sábado previo.

Algunas de las iglesias de la Ciudad de Guatemala donde se celebrará la vigilia este sábado 23 de mayo son:

Templo El Calvario

Dirección: 18 calle y 6a. avenida A, zona 1

Hora: 18 a 22 horas

Parroquia La Merced

Dirección: 12 avenida y 5a. calle, zona 1

Hora: A partir de las 17 horas

Parroquia Divino Redentor

Dirección: 32 avenida 2-29, zona 11, Utatlán II

Hora: 18 horas

Parroquia San José Obrero

Dirección: 9a. calle 7-20, zona 7, salón parroquial

Hora: A partir de las 19 horas

Solicitan a los fieles llevar una taza.

Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Dirección: 5a. avenida 11-39, zona 7, colonia Landívar

Hora: A partir de las 19 horas

Parroquia La Divina Providencia

Dirección: 7a. avenida 19-75, zona 8

Hora: A partir de las 19 horas

Parroquia Santo Tomás de Aquino-Tívoli

Dirección: 1a. avenida 9-14, zona 9

Hora: 18.30 horas

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe

Dirección: 15 avenida 18-45, zona 10

Hora: 16.30 a 22 horas

Parroquia El Espíritu Santo

Dirección: 32 calle 11-01, zona 11, colonia Las Charcas

Hora: A partir de las 19 horas

Parroquia San Martín de Porres

Dirección: 2a. calle 21-54 zona 15, Vista Hermosa II, Salón Santo Domingo de Guzmán, nivel 3

Hora: 18 horas