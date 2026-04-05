Vía Lucis: Qué es, cuál es su significado y cuáles son sus estaciones

En la Pascua de Resurrección, el 5 de abril de 2026, el papa León XIV presidió la misa del día en la plaza de San Pedro del Vaticano. En su homilía, el pontífice anunció que “el Señor está vivo y permanece con nosotros” y que “el poder de la muerte no es el destino último de nuestra vida”, porque en “Cristo resucitado también nosotros hemos resucitado”; además, pidió que “Cristo, nuestra Pascua, nos bendiga y conceda su paz al mundo entero”.

Existe una práctica que celebra este hecho y reconoce a Jesús como resucitado: el Vía Lucis, que en latín significa “Camino de la Luz” y comienza con la celebración de la Resurrección del Señor y termina cincuenta días después, con la solemnidad de Pentecostés.

La página oficial del Vía Lucis explica que esta devoción nació en 1988, en el Movimiento de la Familia Salesiana Testigos del Resucitado. “Era la primera formulación y realización de una celebración centrada en la Resurrección”, explican.

Surgieron algunas formulaciones dedicadas a comunidades parroquiales; otras, para grupos comprometidos, jóvenes y personas consagradas. Existe también un texto para niños, para quienes hay una reelaboración dramatizada con base musical, así como otro dedicado a los enfermos.

En abril de 1990 se celebró solemnemente el primer Vía Lucis, presidido por el sucesor de Don Bosco, Don Egidio Viganó, en Roma.

Luego se notificó a Juan Pablo II, y después algunos grupos empezaron a implementarlo.

Desde el Domingo de Pascua hasta Pentecostés se tienen 50 días llenos de acontecimientos inolvidables que las personas cercanas a Jesús vivieron intensamente y que se recuerdan a través de esta devoción.

El predicador Alberto Salazar, escritor del libro Del Viacrucis al Via Lucis, presentado en el 2025, explica que este se recorre en 14 estaciones.

Se recomienda rezarlo una vez por semana; con regularidad se hace el jueves, explica Salazar, aunque también podría ser el domingo u otro día que se establezca.

El Vía Lucis también se puede rezar llevando la imagen de Cristo resucitado en procesión, un cirio encendido —que representa la luz de Nuestro Señor— y el libro de los Evangelios abierto en las narraciones de la Resurrección.

En Guatemala, el Vía Lucis empezó con Renovación Carismática Católica y ahora se ha extendido, comparte Salazar.

El sitio de ACI Prensa también comparte la modalidad para rezarlo. Es una devoción similar al Vía Crucis, pero en las estaciones se meditan y celebran las apariciones de Cristo resucitado. A continuación, los pasos y las estaciones.

PASO 1

Al inicio de cada estación se dice lo siguiente:

– Moderador: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.

– Respuesta: Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.

– Moderador: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

– Respuesta: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

PASO 2

Después, se lee un fragmento del Evangelio en cada estación y se hace una oración.

1ª estación: ¡Cristo vive! ¡Ha resucitado! (Mateo 28,1-7)

2ª estación: El encuentro con María Magdalena (Juan 20,10-18)

3ª estación: Jesús se aparece a las mujeres (Mateo 28,8-10)

4ª estación: El camino de Emaús (Lucas 24,26-27)

5ª estación: La fracción del pan (Lucas 24,30-31)

6ª estación: El Resucitado se aparece a los discípulos (Lucas 24,38-39)

7ª estación: El Resucitado da poder para perdonar los pecados (Juan 20,22-23)

8ª estación: La fe de Tomás (Juan 20,27-28)

9ª estación: Pesca milagrosa (Juan 21,7.11.13)

10ª estación: Pedro, el guía (Juan 21,15)

11ª estación: El envío de los discípulos (Mateo 28,19-20)

12ª estación: Retorno al Padre (Hechos 1,11)

13ª estación: La espera del Espíritu (Hechos 1,14)

14ª estación: El Resucitado envía el Espíritu prometido (Hechos 2,2-4)

PASO 3

Luego de rezar las catorce estaciones se pronuncia esta oración:

“Señor y Dios nuestro, fuente de alegría y de esperanza, hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su Resurrección y Ascensión hasta la venida del Espíritu Santo; llena del Espíritu Santo a tu Iglesia, manifiesta al mundo los tesoros de tu amor, y haznos partícipes de la resurrección eterna junto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén”.

Con información de ACI Prensa y Vialucis.org