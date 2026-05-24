Qué es Pentecostés y por qué la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo este domingo

Este domingo, la Iglesia celebra la Solemnidad de Pentecostés, que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cincuenta días después de la resurrección de Cristo, según una publicación de los Agustinos Recoletos.

“Pentecostés” es una palabra de origen griego cuyo significado es “quincuagésimo”. Es decir, el término alude a la fiesta que se celebra el quincuagésimo día del tiempo pascual, según publica ACI Prensa.Con esta celebración concluye la Pascua.

En el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles se relata lo ocurrido cincuenta días después de la resurrección del Señor: “De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo” (Hch 2, 1-11).

La presencia del Espíritu Santo entre los hombres significa el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor al concluir su vida terrena: Dios habría de enviar su Espíritu, Tercera Persona de la Santísima Trinidad, para que interceda y conduzca a la Iglesia hasta el final de los tiempos (ver: Mt 28, 20), explica ACI Prensa.

La Sagrada Escritura testimonia que, tras la venida del Espíritu Santo, los apóstoles recibieron dones especiales que les dieron aliento y fuerza para desplegar su misión evangelizadora en el mundo.

Los siete dones del Espíritu Santo

¿Por qué invocar al Espíritu Santo? Los siete dones nos ayudan a avanzar en el camino de la santidad, según una publicación de ACI Prensa.

Sabiduría: ayuda a mirar la vida con los ojos de Dios. Entendimiento: abre el corazón para comprender la fe más profundamente. Consejo: es la voz interior que orienta las decisiones (discernimiento). Fortaleza: da valentía en medio de las dificultades. Ciencia: enseña a contemplar la creación como obra de Dios. Piedad: transforma la relación con Dios en una confianza filial. Temor de Dios: no es miedo, sino admiración, respeto y reverencia ante la grandeza de Dios.

Oración de Pentecostés

Espíritu Santo,

ven a nuestras vidas y renueva nuestro corazón.

Enciende en nosotros el fuego de tu amor,

danos sabiduría para elegir el bien,

fortaleza para no rendirnos en la prueba,

y piedad para vivir como hijos de Dios.

Ilumina a tu Iglesia,

sostén a nuestras familias,

consola a los que sufren

y haznos testigos valientes de Jesucristo.

Amén.