Qué hacer cuando los diálogos de las películas son difíciles de entender

A quién no le ha sucedido alguna vez que le ha costado entender los diálogos de una película. Hay actores y actrices cuya forma de hablar poco clara es una especie de marca registrada. También hay directores que utilizan los diálogos ininteligibles como recurso estilístico.

Los expertos señalan que, en las producciones en lengua inglesa, el problema es evidente desde hace tiempo, pero que ahora, sin embargo, las dificultades de comprensión también se dan cada vez con más frecuencia en las películas y series en otros idiomas.

Según “Golem.de”, un problema muy común a la hora de grabar un sonido cristalino se debe a que hoy en día es difícil colocar los micrófonos de manera que realicen una grabación ideal, es decir, sostenidos a través de una barra por encima de la persona que habla.

El portal explica que esto apenas es posible en producciones con muchos efectos y acción, y que también se suele prescindir de ella por temor a que proyecte sombras. Además, añade, las tomas adicionales “solo” para mejorar el sonido rara vez se hacen por razones de coste.

El mal sonido no se puede corregir en la postproducción. Los expertos señalan que la variedad de pistas de sonido en las grabaciones digitales no mejora necesariamente las cosas, y que, en el caso del material analógico, el sonido no tenía tantas capas, pero en general era más claro. Hoy, el diálogo tiene que “luchar” con la música, pero también con los ruidos de fondo, para ser percibido.

Por otra parte, por diversas razones, una mezcla de banda sonora que suena perfecta en el estudio de sonido puede no reproducirse correctamente en el cine. Según “Golem.de”, los cines también suelen bajar el sonido debido a los efectos que son demasiado fuertes.

Cuando se disfruta de películas en casa, uno de los problemas es que la pista de audio está comprimida para su transmisión directa, lo que puede conllevar una pérdida de calidad. Por otro lado, está la cuestión de si se cuenta con un receptor AV y los diferentes altavoces que permiten que cada canal de sonido se perciba de manera adecuada.

Aquellos usuarios que se limitan a ver y escuchar a través del televisor y los altavoces integrados tendrán que admitir el hecho de que los efectos y la música son dominantes y dificultan la comprensión de los diálogos.

En aras de mejorar el sonido y la inteligibilidad, una barra de sonido, o “soundbar”, puede ser una solución intermedia entre un costoso sistema de entretenimiento para el hogar y los insuficientes altavoces del televisor.