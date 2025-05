¿Qué tan peligroso es tomar agua del chorro en Guatemala? Lo que dice la ciencia y cómo protegerte

“El agua es un recurso que favorece la salud, pero el uso del vital líquido contaminado pone en riesgo la vida de las personas, está la podemos encontrar en ríos, lagos, pozos y hasta cuando es potable”, señala el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Según estudios realizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el país el 95% de ríos y lagos del país están contaminados, como consecuencia de esta contaminación hay repercusiones en la salud de las personas ya que utilizan agua de estas fuentes hídricas.

Este problema no afecta solamente a la población en Guatemala, sino que se trata de un factor de riesgo a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cerca de un millón de personas fallecen cada año a causa de enfermedades diarreicas contraídas como resultado de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos estas enfermedades se pueden prevenir”.

Según Virginia Mosquera, ingeniera ambiental y experta en calidad del agua, en Guatemala la calidad del agua depende del lugar y el tratamiento que le da, ya sea la municipalidad, corporación municipal o ente privado, antes de entrar a la red de distribución. “Hay lugares en Guatemala en donde el agua se encuentra levemente contaminada por contaminación fecal mientras que hay otras en donde los niveles son muy altos. Pero, como no se lleva un control a nivel de grifos de hogar rutinario es mejor generalizar que no se debe tomar del grifo sin hacerle algún tipo de tratamiento en el hogar”, explica Mosquera.

“La contaminación fecal es la más común en agua para consumo humano en casi cualquier fuente de agua”, señala Mosquera.

En Guatemala, el agua no es confiable debido a distintos motivos. En primer lugar, a diferencia de otros países, aquí no existe un tratamiento para potabilizar el agua con estándares altos. Muchas municipalidades o proveedoras de agua entubada cloran el agua y a veces no lo hacen con una rutina o dosis necesaria.

Además, no hay un adecuado mantenimiento a las redes de distribución de agua para garantizar que el agua no se contamine en el trayecto por la red y llegue limpia a los hogares.

Riesgo de enfermedades

Según el Ministerio de Salud, la contaminación en el agua puede causar enfermedades como la diarrea, cólera, paludismo, disentería, hepatitis A y B, tifus, fiebre tifoidea, y gastroenteritis, entre otras.

Por esa razón es recomendable utilizar agua segura para el consumo y no consumir el agua que sale del chorro, ya que no es confiable.

“Algunas poblaciones no cuentan con agua entubada, por ello consumen agua que no está clorada y que se encuentra contaminada con heces humanas y de animales, esto puede afectar su salud”, según Mario Sum, del Programa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Agua del MSPAS.

Hervir el agua para consumo del hogar es una de las recomendaciones para evitar enfermedades. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El término de agua segura se refiere a aquella que no tiene gérmenes ni sustancias tóxicas y que se puede utilizar para beber, lavar los alimentos, cocinar, hacer hielo y lavarse los dientes.

Las autoridades de salud pública recomiendan hervir el agua por cinco minutos y esperar que se enfríe para utilizarla. Otra opción es consumir agua embotellada o clorada para evitar enfermedades, o bien utilizar purificadores de agua.

“Se debe poner atención que para que hervir el agua sirva el agua debe llegar al punto de ebullición (que salga burbujas) y no solo que está caliente. Si no se llega a ese punto, no matamos a las bacterias y virus. Al igual, se debe poner mucha atención que el cloro sea aplicado en la dosis adecuada. No se debe clorar si el agua está café o tiene sedimentos. Además, métodos como el ecofiltro también son bastante efectivos”, sugiere Mosquera.