Reciprocidad en pareja: el equilibrio de dar y recibir en una relación amorosa

“Los componentes del amor deben estar en equilibrio y estos son la intimidad, el compromiso y la pasión”, expresa Cloe Muñoz, psicóloga clínica. Asimismo, siempre hay que tener presente que la relación es de dos personas, por lo que es responsabilidad de ambas alimentar ese vínculo que han formado.

“Cuando una persona solamente se encarga de dar y no recibe, probablemente no lo note al inicio, pero con el tiempo esto creará un desgaste emocional y se forma un vacío”, dice Diego Guacajol, psicólogo clínico. Es decir que debe evitar que la relación se vuelva unilateral y procurar que ambos muestren afecto.

La unilateralidad se da con frecuencia en el tipo de pareja tradicional, dice Muñoz, donde, usualmente, el hombre tiene un papel dominante y la mujer uno subordinado. Pero existe también el tipo de pareja actualizante en cuya relación hay un sentimiento de confianza, principio de entrega, se busca la felicidad de ambas personas y ambos se toman como iguales, según explica la experta.

Elementos clave

Comunicación

Así que, para lograr las demostraciones de afecto en ambas vías, en lugar de haber un emisor y un receptor, ambas personas involucradas deben tener la capacidad de expresar qué les gusta y qué no les gusta. Asimismo, Muñoz señala que, al formar la relación, la persona debe tener presente qué está dispuesta a dar y qué espera recibir de su pareja. “Estar en una relación es una decisión de estar con esa persona y de ver que esta llena lo que busca”, agrega.

Esto puede ser tanto a nivel físico como material. Puede mostrar reciprocidad por medio de una caricia, pero siempre deberá saber si a su pareja le gusta o prefiere una acción de servicio, como compartir los quehaceres, por ejemplo, o recibir un favor.

Guacajol recomienda que en la comunicación incluya la capacidad económica para que su pareja esté consciente de lo que está a su alcance y posibilidades, si se trata de regalos materiales.

Para Muñoz, hay que tomar en cuenta “Los 5 axiomas de la comunicación” y la primera regla es que lo que hacemos, decimos y no decimos, todo comunica. “Por ello hay que tener una comunicación asertiva e irse acoplando. Recuerde que las personas interpretamos a partir de las propias experiencias, entonces debemos cuidar el tono de voz, el volumen y las palabras que utilizamos”, explica.

Así que, al unir dos vidas en una relación, dos mundos distintos, debemos aprender a acoplarnos y crear nuevas reglas entre sí. “Estar juntos es un proceso de acoplarse, de acomodarse. La comunicación es de los elementos más importantes para que el compromiso, la intimidad y la pasión estén en orden. Debo conocer cómo a mi pareja le gusta ser escuchada, ser entendida para que se sienta amada por mí”, dice la experta.

Empatía

Aquí, además de la comunicación, entra en juego la empatía. “Debemos entender que la relación no es para que la otra persona se haga cargo de mí, sino que debe ser en ambas vías. Sabemos que hay un equilibrio cuando existe una preocupación por el bienestar de la otra persona, cuando se está en los buenos y malos momentos, cuando se busca superar las dificultades”, expresa Muñoz.

Entonces, en la relación no se debe enfocar en los problemas y sentimientos de una sola persona, sino de ambos. “Debemos saber que, en algunos momentos, alguno de los dos podría no estar al cien por ciento, pero lo importante es estar ahí, poner de nuestra parte y crecer juntos”, agrega la psicóloga.

Asimismo, para que exista un equilibrio, una reciprocidad en la pareja, debe conocer los lenguajes del amor de la otra persona, es decir, de qué manera ella percibe el amor y de qué manera usted lo hace. “Debemos saber cómo llenar el tanque del amor, del afecto. Si a mi pareja le gustan los actos de servicio, las palabras afirmantes, por ejemplo”, dice Muñoz.

Esto significa que, lo que para usted podría ser una expresión de amor, para su pareja no necesariamente tiene el mismo significado. Así que Guacajol invita a conocer a su pareja, a expresar el amor en el lenguaje que esa persona especial entienda y lo perciba. De esta manera, se asegurará de ser recíproco.

No es un trueque

Al buscar reciprocidad en su relación de pareja, cuide de no caer en un concepto equivocado y no confunda con un trueque. Tener equilibrio en dar y recibir no implica que su pareja le tenga que dar lo mismo o algo equivalente a lo que usted le dio. “Ahí se rompe el sentido. Ser recíprocos debe ser por medio de aquello que su pareja perciba como muestra de amor”, indica Guacajol.

Considere que las muestras de amor no son universales, así que queda en ambas personas el buscar conocerse e interesarse en expresar el amor de la manera en que le gusta a cada uno.

