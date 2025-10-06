Salud y Familia
Salud mental en movimiento: carrera familiar de 5K en El Manzanillo, San Lucas Sacatepéquez
El domingo 12 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental se organiza una carrera-caminata de 5 kilómetros y otras actividades entre la naturaleza de San Lucas Sacatepéquez.
Muchos abordajes de orientación psicológica involucran alguna forma de fortalecimiento de las habilidades de regulación emocional, a través de la capacitación en relajación y técnicas de mindfulness, o a través de ejercicio y movimiento físico. (Foto Prensa Libre: Freepik)
“La salud mental también es salud” es uno de los lemas de la primera carrera-caminata de 5 kilómetros que promueve el Centro Médico Psiquiátrico El Manzanillo, por su 20 aniversario y en conmemoración del Día Mundial de la Salud, comenta Mirna Santos, directora médica de la institución. Está programada para el domingo 12 de octubre y se tendrá un trofeo para los primeros tres lugares.
Cuidar del bienestar emocional, los pensamientos y la paz interior es un paso fundamental para vivir mejor, dicen los organizadores de una carrera que busca dar un espacio de recreación a los participantes.
El punto de encuentro es el Centro Médico Psiquiátrico El Manzanillo, en San Lucas Sacatepéquez, y después del evento se tendrán otras actividades para disfrutar con la familia y los amigos en una feria de emprendedores y venta de comida. Este es el cierre de actividades de aniversario, agrega Santos y se busca también romper el estigma de las enfermedades mentales.
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el 10 de octubre. El lema de este año, “Acceso a servicios: Salud mental en contextos de catástrofes y emergencias”, pone de relieve la urgente necesidad de garantizar que el apoyo psicosocial y de salud mental llegue a las personas afectadas por conflictos, desastres y desplazamientos.
Fecha
Domingo 12 de octubre
Hora
8 horas
Lugar
Aldea El Manzanillo, Lote 9, carretera vieja Mixco – San Lucas Sacatepéquez, Guatemala
Precios y localidades :
Inscripción: Q75*
*Pacientes, familiares y patrocinadores: participación gratuita (consultar bases en la institución)
Kit de participación incluye:
- Playera
- Número de corredor
- Mochila
- Medalla de participación
- Gatorade
Venta de entradas:
Información al teléfono 5298-2712
