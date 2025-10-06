Salud mental en movimiento: carrera familiar de 5K en El Manzanillo, San Lucas Sacatepéquez

“La salud mental también es salud” es uno de los lemas de la primera carrera-caminata de 5 kilómetros que promueve el Centro Médico Psiquiátrico El Manzanillo, por su 20 aniversario y en conmemoración del Día Mundial de la Salud, comenta Mirna Santos, directora médica de la institución. Está programada para el domingo 12 de octubre y se tendrá un trofeo para los primeros tres lugares.

Cuidar del bienestar emocional, los pensamientos y la paz interior es un paso fundamental para vivir mejor, dicen los organizadores de una carrera que busca dar un espacio de recreación a los participantes.

El punto de encuentro es el Centro Médico Psiquiátrico El Manzanillo, en San Lucas Sacatepéquez, y después del evento se tendrán otras actividades para disfrutar con la familia y los amigos en una feria de emprendedores y venta de comida. Este es el cierre de actividades de aniversario, agrega Santos y se busca también romper el estigma de las enfermedades mentales.

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el 10 de octubre. El lema de este año, “Acceso a servicios: Salud mental en contextos de catástrofes y emergencias”, pone de relieve la urgente necesidad de garantizar que el apoyo psicosocial y de salud mental llegue a las personas afectadas por conflictos, desastres y desplazamientos.

Fecha

Domingo 12 de octubre

Hora

8 horas

Lugar

Aldea El Manzanillo, Lote 9, carretera vieja Mixco – San Lucas Sacatepéquez, Guatemala

Precios y localidades :

Inscripción: Q75*

*Pacientes, familiares y patrocinadores: participación gratuita (consultar bases en la institución)

Kit de participación incluye:

Playera

Número de corredor

Mochila

Medalla de participación

Gatorade

Venta de entradas:

Información al teléfono 5298-2712

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .

Otros eventos en Guatemala

Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt