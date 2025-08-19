¡Sí hay esperanza!: Fecha, hora y otros detalles de la conferencia de Nick Vujicic en Guatemala

¿Necesita escuchar un mensaje inspirador? El próximo 23 de agosto tendrá la oportunidad de conocer uno de los testimonios de resiliencia más conmovedores: el del autor Nick Vujicic, quien ha demostrado que la discapacidad no es una barrera para alcanzar grandes logros.

Según la Fraternidad Cristiana de Guatemala, Vujicic es un conferencista reconocido en todo el mundo gracias a su historia de fe y propósito. El sábado compartirá un mensaje transformador con los asistentes.

La conferencia Sí hay esperanza está dirigida a los guatemaltecos que deseen escuchar este mensaje de uno de los motivadores que ha recorrido 78 países y ha tenido presentaciones en alrededor de 3 mil 500 escenarios, de acuerdo con su página oficial.

Su biografía relata que Vujicic nació en 1982 sin extremidades y sin una certeza médica que explicara esa condición. Sin embargo, se ha convertido en un orador motivacional reconocido como experto en resiliencia y en la superación de desafíos.

Fecha

23 de agosto de 2025

Hora

19 horas

Lugar

La Fráter, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Los organizadores invitan a los guatemaltecos a llevar invitados a la conferencia.

Precio

Entrada gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.