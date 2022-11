Sufro maltrato psicológico de parte de mi pareja: ¿Qué puedo hacer?

Pero no se preocupe, todo va a salir bien si lo maneja con mucho cuidado y utiliza las palabras adecuadas para hablar con su pareja del tema. Evite ser agresiva o confrontativa y no utilice palabras altisonantes.

Dígale que no le gusta la forma en que se está relacionando con usted, que le hace sentir controlada, inutilizada, anulada e insegura.

Dele ejemplos claros de su conducta, quizá él no sabe que lo que está haciendo es abuso psicológico y que está provocándole daño emocional. Si es posible, propóngale consultar a un terapeuta de pareja, para que les enseñe a comunicarse de forma asertiva.

Si su pareja definitivamente no es capaz de escucharla y de darse cuenta de que la está lastimando o simplemente no quiere cambiar su conducta, no se desespere ni intente enfrentarse a él, no tiene caso y puede ponerse en peligro. Si no vive con él sería bueno que mantuviera distancia por un tiempo. Si vive con él no se enfrente, es hora de buscar ayuda.

Busque un psicoterapeuta que la escuche y acompañe en la búsqueda de herramientas para enfrentar su relación.

Para recibir apoyo y orientaciones adicionales, puede explorar la página web de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala: https://www.muniguate.com/dmm/

*Docente del Departamento de Psicología de la Facultad de Humanidades Universidad Rafael Landívar.

Para más consejos y recursos de relevancia para su salud mental y más, visite el blog: Landívar en casa: https://landivarencasa.url.edu.gt/

Envíe sus preguntas a buenavida@prensalibre.com.gt y un especialista de la Universidad Rafael Landívar las responderá.