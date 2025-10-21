Suscríbase a Prensa Libre y participe en el sorteo de 50 electrodomésticos

Suscríbase a Prensa Libre y participe en el sorteo de 50 electrodomésticos

Conozca la dinámica para suscribirse o renovar Prensa Libre impresa + digital y participar automáticamente en el sorteo de 50 electrodomésticos.

Suscríbase para participar en el sorteo de 50 electrodoésticos. (Foto Prensa Libre)

Del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2025, quienes adquieran o renueven su suscripción impresa + digital de Prensa Libre participarán automáticamente en el sorteo de 50 electrodomésticos que aportan estilo y funcionalidad al hogar.

Los premios son de Morphy Richards (https://morphyrichards.com.gt/), una marca británica reconocida por su innovación y diseño pensado para facilitar las tareas cotidianas. Una promoción ideal para mantenerse bien informado y disfrutar de tecnología y diseño en su hogar.

Planes participantes en la promoción de Prensa Libre

  • Suscripción impresa + digital 1 año por Q509
  • Suscripción impresa + digital 2 años por Q995
  • Suscripción impresa + digital 3 años por Q1,469

Todos los planes incluyen 2 Tarjeta Libre, con las cuales puede disfrutar beneficios exclusivos en más de 50 establecimientos aliados.

Premios

  • 10 hervidores Blue Cool Touch Kettle
  • 10 licuadoras White Table Blender
  • 10 tostadoras Cream 2-Slice Toaster
  • 10 cafeteras Soft Gold & Ocean Grey Accent Coffee Maker
  • 10 licuadoras Black Blender

En total se sortearán 50 electrodomésticos entre los suscriptores que participen durante el período de la promoción.

Restricciones y condiciones

  • Promoción válida únicamente para personas individuales residentes en Guatemala con cobertura de reparto de la suscripción impresa.
  • Período de la promoción: del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2025.
  • Anuncio de ganadores: miércoles 26 de noviembre de 2025.
  • Promoción no aplica con otras promociones vigentes.
  • Cada cliente podrá ganar únicamente una vez.
  • La entrega de los electrodomésticos se realizará en las instalaciones de Prensa Libre, zona 1, Ciudad de Guatemala.
  • Los ganadores serán notificados por teléfono y correo electrónico con la fecha y hora para recoger el premio, y los documentos requeridos (DPI original y copia).
  • Los premios no podrán ser cambiados ni canjeados por dinero.
  • El nombre del ganador corresponderá al código de cliente registrado en el sistema de facturación de Prensa Libre.
  • No aplica para ventas por volumen, entidades gubernamentales, empresas u ONG.
  • Válida para pagos de contado o en cuotas con tarjeta de crédito.
  • Participantes deben ser mayores de edad y presentar documento de identificación oficial.
  • No pueden participar colaboradores de las empresas de Prensa Libre hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.

· Aplican compras realizadas vía telefónica al 1716, WhatsApp al 2421-3920 o en el sitio web www.prensalibre.com.

Contactos de la promoción

PBX: 1716 Correo: suscripciones@prensalibre.com.gt Los términos y condiciones completos están disponibles en www.prensalibre.com.

