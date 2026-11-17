La madera, los colores tierra, los textiles y el barro vuelven a ocupar el centro de los espacios y hogares guatemaltecos. Profesionales del diseño de interiores hablan de las tendencias en Guatemala y de cómo pueden adaptarse a diversos espacios sin perder la esencia de quienes los habitan.

Aunque las tendencias suelen ser temporales, pues responden a la moda, no es necesario hacer cambios extremos para adoptarlas, ya que con unos pocos detalles se pueden obtener resultados significativos.

La diseñadora de interiores María Alejandra Ruiz reconoce que Guatemala suele volver la mirada hacia países de referencia, sobre todo europeos. Sin embargo, asegura que el país mezcla esa influencia con sus propios recursos y referentes, especialmente aquellos que hacen un guiño a sus raíces.

"Probablemente hay cosas que uno va adoptando de otros países, pero siempre regresamos a nuestras raíces: el barro, las artesanías, la madera la trabaja muy bien Guatemala. De eso se trata: de ir viendo qué tenemos nosotros, qué están haciendo los demás países, e irlo combinando y mezclando hasta llegar a un punto que en realidad es un estilo, estilos que nos identifican a nosotros", explica la experta.

María Alejandra Quinteros, presidenta de la Asociación de Interiorismo de Guatemala (ASODI), asegura que esos detalles guatemaltecos no pasan de moda gracias a la reinterpretación de las técnicas tradicionales, que permite crear piezas interesantes y adaptarlas a los espacios y necesidades actuales. El objetivo es "regresar a nuestras raíces", asegura, y subraya que no se trata de copiar, sino de "darle una nueva voz a como se hacían las cosas anteriormente".

"Yo diría que un 80% es lo artesanal y un 20% lo moderno", agrega el arquitecto Mariano Garrido, quien asegura que los textiles y los materiales naturales siguen en tendencia en Guatemala, junto con otros elementos más modernos, como el acero inoxidable y los espejos.

Los colores del momento

Entre los aspectos que marcan tendencia están los colores. Según los expertos, el círculo cromático, la psicología del color, la armonía y la luz permiten crear combinaciones interesantes.

Tierra y barro. Los colores tierra están en tendencia, junto con otros tonos de agua, como el jade, que remiten a la historia de Guatemala y Centroamérica

Los colores tierra están en tendencia, junto con otros tonos de agua, como el jade, que remiten a la historia de Guatemala y Centroamérica Psicología del color. Los expertos advierten que el color influye en el ánimo, por lo que el rojo, por ejemplo, no es apto para una oficina donde se necesita concentración y paz

Los expertos advierten que el color influye en el ánimo, por lo que el rojo, por ejemplo, no es apto para una oficina donde se necesita concentración y paz Regla 60-30-10. Garrido propone una proporción armoniosa: 60% de un color base, 30% de uno secundario y 10% de uno terciario

Garrido propone una proporción armoniosa: 60% de un color base, 30% de uno secundario y 10% de uno terciario Armonía. Los colores complementarios, como el naranja y el azul, funcionan bien. Para quienes empiezan, se sugiere mantener una misma gama o temperatura (fría o cálida). Garrido también recomienda inspirarse en la naturaleza: las fotografías de animales, piedras o ríos, comparadas con paletas de colores, permiten obtener combinaciones armónicas

Los colores complementarios, como el naranja y el azul, funcionan bien. Para quienes empiezan, se sugiere mantener una misma gama o temperatura (fría o cálida). Garrido también recomienda inspirarse en la naturaleza: las fotografías de animales, piedras o ríos, comparadas con paletas de colores, permiten obtener combinaciones armónicas Luz. La luz blanca estimula, como en un hospital; la amarilla, más cálida, invita al descanso. Quien quiera dormir bien, ejemplifica el arquitecto, no debería tener luces blancas intensas

Emplear la psicología del color para transmitir alegría o calma en un espacio puede beneficiar a quienes lo habitan. (Espacio de Design House en la Design Week). (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Materiales ancestrales

La madera encabeza la lista. Ruiz asegura que "siempre vamos a ser admiradores de la madera" y destaca el trabajo de los artesanos guatemaltecos, que convierten un mueble funcional en una obra de arte con sus tallas y curvas. Añade que los materiales naturales ofrecen calidad y durabilidad frente a los muebles de plástico u otros materiales sintéticos, que se deterioran en poco tiempo.

Para ella, las artesanías de barro, madera, piedra y textiles "se pueden adaptar a cualquier estilo", por lo que no es necesario comprar siempre en el extranjero.

Quinteros, por su parte, destaca los textiles con estampados de huipiles, que nuevas empresas reinterpretan mediante sus técnicas para crear piezas de arte, textiles y diseño industrial.

Garrido coincide en que los textiles y los materiales naturales seguirán en auge y sugiere combinarlos con toques modernos, como el acero inoxidable y los espejos, que "está pegando muchísimo".

El barro, los colores tierra y la naturaleza son parte de las tendencias en Guatemala. (Espacio de Design House en la Design Week). (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

Cómo aplicar las tendencias en casa

Aplicar las tendencias no significa renovar por completo un espacio, sino implementar pequeños cambios de acuerdo con los gustos y necesidades de las personas, considerando su estilo de vida, las edades de los miembros de la familia y otros aspectos.

Empezar por el estilo de vida

Los tres especialistas insisten en conocer primero quién habitará el espacio y para qué. Ruiz recomienda preguntarse quién lo usará, qué edades tienen las personas y qué harán allí. No es igual diseñar para un soltero que para una familia con niños.

Quinteros lo ilustra con un ejemplo: quien tiene tres hijos menores de cinco años, dos perros y un gato difícilmente conservará una sala toda blanca. A una persona desordenada, apunta, tampoco le funcionará un espacio minimalista.

Garrido resume que es más importante pensar en lo que necesita la persona que en el diseño en sí.

Dejar lo cambiante para los accesorios

Quinteros sugiere que las piezas de tendencia sean fáciles de intercambiar: telas, sillones, cojines, libros o una lámpara, mientras que la distribución debe responder a las necesidades de la familia. "Lo más importante son los elementos naturales", afirma.

Renovar sin cambiarlo todo

Ruiz propone preguntarse qué muebles es posible conservar. Cambiar paredes, ventanas, cortinas, acabados, cielos y lámparas puede dar un aspecto completamente nuevo. Un clóset heredado puede renovarse barnizándolo o cambiándole el color.

También recuerda la importancia del mantenimiento: aspirar la alfombra y usar limpiadores específicos para la madera y los vidrios.

Quinteros añade que a veces basta con cambiar la orientación de los sillones o intercambiar la sala y el comedor en un espacio abierto: "uno lo empieza a utilizar todavía más". Asegura que, si el espacio cansa o incomoda, es señal de que necesita un cambio.

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Priorizar la funcionalidad y la circulación

Garrido prefiere definir la funcionalidad en un 90% antes de pasar a la estética y procura que la circulación sea fluida, pues en el espacio hay "energías" que se crean con los muebles, la luz y el viento. Cuando el espacio ya existe, la clave es adaptarse a la arquitectura.

Ser auténtico y consistente

Garrido aconseja escuchar lo que el espacio pide, avanzar un paso a la vez y elegir lo que a uno le gusta, no lo que podría agradarle al vecino. Quinteros lo compara con el vino: "el mejor vino es el que a uno le gusta". Por tanto, el espacio también debe estar acorde con el gusto de quien lo usa o habita.

Asesorarse y cuidar lo que se tiene

Ruiz recomienda contratar a un diseñador, sobre todo si se busca un estilo específico, para aprovechar los materiales guatemaltecos de forma funcional. Garrido señala que una asesoría puntual puede revelar el potencial de un espacio, aunque no siempre implique contratar el servicio.

Pequeños cambios en el entorno pueden ofrecer espacios más agradables. (Espacio de Design House en la Design Week). (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

El efecto de un espacio renovado

Garrido recuerda que las personas pasan cerca del 90% del tiempo dentro de un espacio, por lo que el diseño afecta el ánimo y el descanso. Ruiz coincide en que las condiciones de ese espacio tienen un efecto positivo o negativo en la mente y en la vida diaria.

Quinteros agrega que influye incluso en la rutina: tener a la mano el café o el interruptor al irse a dormir "hace la diferencia". Asegura que no hay que subestimar los detalles: unas flores en la entrada pueden hacer que regresar a casa sea un momento de tranquilidad.

Los expertos recomiendan pensar en la rutina e identificar las molestias cotidianas para determinar qué pequeños cambios pueden mejorarla.

Ideas en la Design Week

Los tres especialistas forman parte del grupo de expertos que participan en la Design Week Guatemala y que, entre las actividades de esta primera edición, exponen sus diseños de interiores en la Design House.

Se trata de una residencia ubicada en la avenida Las Américas, 14-84, zona 14, que reúne 22 espacios intervenidos por estudios y profesionales con distintas propuestas de interiorismo.

El espacio está abierto de martes a domingo, de 10 a 19 horas, hasta el 15 de diciembre. Los precios van de Q50 a Q750, según la cantidad de ingresos.

Los expertos recomiendan asistir a propuestas como estas para conocer las tendencias y obtener ideas que puedan aplicar en sus propios hogares.