The Lancet: impacto de COVID-19 puede elevar muertes por VIH, tuberculosis y malaria

El impacto del COVID-19 en los sistemas de salud pública de algunos países de ingresos bajos o medios podría aumentar en los próximos cinco años el número de muertes por VIH, tuberculosis y malaria, según un estudio que publica este lunes (13.07.2020) la revista The Lancet Global Health.

Un equipo del Imperial College de Londres -que firma la investigación- destacó, sin embargo, que “aún existe la oportunidad de reducir sustancialmente” el posible aumento de decesos por esas otras enfermedades si se mantienen los servicios fundamentales relacionados con ellas.

El estudio creó modelos sobre el impacto del nuevo coronavirus en los sistemas de salud pública de países con ingresos bajos y medios y su repercusión en otras enfermedades. Los autores advierten de que es difícil predecir el verdadero impacto de la actual pandemia y su respuesta en otras enfermedades, especialmente cuando se desconoce tanto sobre el virus, y la medida en que pueden verse afectados programas de salud contra otras enfermedades.

NEW—Some low- & middle-income countries (LMICs) could see HIV, TB & malaria deaths increase by as much as 10%, 20% & 36%, respectively, in next 5 years due to health service disruption caused by #COVID19: new modelling research @LancetGH @imperialcollege https://t.co/l71gKRCNsv pic.twitter.com/Eaql3mdkIN

— The Lancet (@TheLancet) July 13, 2020