Tratamiento de largo plazo y atención multidisciplinaria, claves para enfrentar obesidad

"El primer paso es reconocer la obesidad como una enfermedad y entender que el tratamiento es a largo plazo y que necesita un acompañamiento multidisciplinario", explicó Nolasco, en el marco del lanzamiento en Costa Rica de Tirzepatida, de nombre comercial Mounjaro, un medicamento utilizado en múltiples países y regiones del mundo para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, bajo determinadas indicaciones médicas, para el control del peso.

Un abordaje multidisciplinario

Nolasco comentó que antes la obesidad no era reconocida como una enfermedad y se había normalizado en la sociedad por factores culturales y emocionales, ante lo que enfatizó en la necesidad de que se haga conciencia de que se trata de una epidemia que afecta a "1 mil 100 millones de personas" en el mundo.

El médico explicó que el primer paso en la atención de esta enfermedad es la interacción con un profesional, luego la prescripción del medicamento de la mano de un proceso de cambio hacia estilos de vida y alimentación más saludables.

"Ya no hablamos de la atención de un solo profesional de la salud, hablamos de equipos multidisciplinarios con profesionales en nutrición, psicología y entrenador profesional" que proporcionan una "caja de herramientas" para ayudar al paciente a mejorar, dijo.

Nolasco afirmó que la prevención, la actividad física y mejores hábitos alimenticios también son claves para enfrentar la obesidad.

Opciones farmacológicas para el control del peso

En cuanto al tratamiento, Nolasco detalló que las tabletas y pastillas tradicionales pueden ofrecer al paciente entre un 5% y 10% de pérdida de peso; los medicamentos inyectables de primera generación, entre el 10% y el 15%, mientras que con Mounjaro se han observado reducciones de hasta el 22%, según las cifras expuestas por el médico.

Este medicamento "permite traer innovación a los profesionales de la salud y darles una herramienta oportuna y eficaz a las personas que viven con sobrepeso y obesidad", explicó Nolasco.

La tirzepatida es un agonista dual de los receptores GIP (Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1 (Péptido similar a glucagón tipo-1). El GIP estimula la producción de insulina (que baja el azúcar en sangre) y también contribuye a la sensación de saciedad después de comer; y el GLP- 1 ayuda a reducir la cantidad de azúcar que el cuerpo libera y retrasa el vaciado del estómago, lo que prolonga la sensación de saciedad y también disminuye el hambre, agregó la compañía farmacéutica.

Este medicamento se administra como una solución inyectable, de aplicación subcutánea y frecuencia semanal, y se encuentra disponible en formato de pluma multidosis.

El medicamento, desarrollado por la empresa Lilly y cuya distribución y comercialización en América Latina (excepto Colombia, México y Brasil) estará a cargo de Adium gracias a un acuerdo entre ambas compañías, ya fue lanzado en Panamá, República Dominicana y Costa Rica, y en los próximos meses también estará disponible en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Fotografía del 20 de octubre de 2026 del gerente médico de la farmacéutica Adium para Centroamérica y el Caribe, Víctor Nolasco, posando en una entrevista con EFE en San José, Costa Rica. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según datos del informe Atlas Mundial de la Obesidad 2025, citados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, en el país, el 34% de los adultos viven con obesidad y el 70% registran un índice de masa corporal (IMC) alto.

Cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citadas por Adium, señalan que la obesidad y el sobrepeso impactan de manera preocupante en las Américas, ya que su incidencia ha aumentado sustancialmente de 44.4% en 1990 a 67.5% en el 2022, y de mantenerse la tendencia, se proyecta que alcance el 73.2% para 2030.