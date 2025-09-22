Trump afirma que en Cuba “no hay autismo” por falta de paracetamol (acetaminofén) y genera polémica

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo que hay rumores de que en Cuba “virtualmente no hay autismo” porque no tienen dinero para consumir Tylenol (marca más popular de paracetamol o acetaminofen), en un esfuerzo por probar la decisión de su Administración de vincular el consumo de este compuesto con el autismo.

“Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol (paracetamol) porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo. Eso ya dice mucho”, explicó este lunes en una intervención el presidente estadounidense.

Trump anunció que su Administración recomendará limitar al máximo el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas por la supuesta vinculación con el aumento de la incidencia de autismo en el país: “¡no lo consuman!”, aseveró.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) cambiará las advertencias en el paracetamol en todo el país para alertar sobre un supuesto riesgo de autismo por su consumo, pese a que no hay pruebas claras que vinculen a ese medicamento para tratar el dolor o la fiebre común y cuyo consumo está ampliamente extendido sin receta.

“Consumir Tylenol durante el embarazo puede estar asociado a un mayor riesgo de autismo. Así que el Tylenol no es bueno y no es bueno por esta razón, estamos recomendando seriamente que las mujeres limiten en uso del Tylenol durante el embarazo a no ser que sea médicamente necesario”, insistió Trump, que compareció acompañado de su secretario de Salud, Robert F. Kenney Jr., un escéptico de las vacunas.

Trump arrancó su intervención calificando la situación del autismo en Estados Unidos como una “crisis horrible” y dijo que “no hay ninguna desventaja” si se deja de consumir este medicamento.



“Tenemos pruebas que no podemos ignorar”, dijo el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Martin Makary, quien a su vez anunció que se colocarán advertencias en las etiquetas de Tylenol vendido en las farmacias sobre sus posibles implicaciones referentes al autismo.



Por su parte, el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., afirmó que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) se habían centrado durante mucho tiempo “casi exclusivamente en investigaciones políticamente seguras y totalmente infructuosas” sobre los factores genéticos del autismo. “Eso sería como estudiar los factores genéticos del cáncer de pulmón sin analizar los cigarrillos”, afirmó.



Kennedy dijo que la FDA emitiría una nota a los médicos sobre el riesgo del paracetamol durante el embarazo y comenzaría el proceso para realizar un cambio de seguridad en la etiqueta.

La gran mayoría de la comunidad científica niega que haya evidencias suficientes que establezcan una relación entre el paracetamol y el autismo. Sin embargo, existe algún estudios que sí lo apunta.



Durante el anuncio de Trump, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo “son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud”, según escribió el Steven J. Fleischman, presidente de la organización.



Por su parte, la Autism Science Foundation niega que las evidencias existentes demuestren que existe este vínculo.



