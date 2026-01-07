Una simple gota de sangre podría ayudar a identificar el alzhéimer, revela investigación

Una de las enfermedades neurodegenerativas más preocupantes es el alzhéimer, ya que se trata de una afección progresiva que afecta cada una de las capacidades cognitivas de una persona.

Según la psicóloga Alma Vidal, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la enfermedad de alzhéimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

De acuerdo con la especialista, la afección es causada por cambios estructurales y químicos en el cerebro que se caracterizan por la acumulación anormal de proteínas beta-amiloide y tau, las cuales dañan las neuronas y las conexiones entre ellas.

“El desarrollo de la enfermedad es gradual. En las etapas iniciales suelen presentarse olvidos leves y dificultad para recordar información reciente. Con el tiempo, el deterioro cognitivo avanza, afectando la orientación, el juicio, el comportamiento y, en fases avanzadas, la capacidad para comunicarse y valerse por sí mismo”, afirma Vidal.

Aunque es más frecuente en personas mayores de 65 años, existe el alzhéimer que inicia de forma temprana, entre los 40 y 60 años.

Nuevos estudios

Una gota de sangre seca obtenida mediante un simple pinchazo en la yema del dedo —como el que suelen realizarse las personas con diabetes para medir la glucosa— podría servir para detectar marcadores clave de la enfermedad de alzhéimer, evitando así pruebas más invasivas.

Un estudio descrito recientemente en la revista Nature Medicine detalla un nuevo método para detectar esta patología utilizando una gota de sangre obtenida de la yema del dedo y secada en una tarjeta. El procedimiento se ha probado con 337 pacientes de siete centros europeos para encontrar proteínas relacionadas con el alzhéimer y otros cambios cerebrales en el líquido cefalorraquídeo, con una precisión del 86 por ciento al identificar las alteraciones asociadas con la enfermedad.

Los investigadores advierten que este procedimiento aún no está listo para su uso clínico y que es necesario seguir trabajando en su desarrollo. No obstante, los resultados apuntan a que esta sencilla técnica podría hacer posibles los diagnósticos a gran escala, incluso en personas sin recursos.

Controlar factores metabólicos como la resistencia a la insulina con una buena alimentación también puede ser la clave para prevenir enfermedades neurodegenerativas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Causas del alzhéimer

“El alzhéimer no tiene una causa única; es el resultado de la interacción de factores genéticos, biológicos y ambientales. Entre los factores de riesgo más reconocidos se encuentran la edad avanzada, los antecedentes familiares, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo y bajo nivel de estimulación cognitiva”, indica la psicóloga Vidal.

La profesional destaca que no existe una manera definitiva de prevenir la enfermedad, aunque está demostrado que ciertos hábitos reducen su riesgo. Entre estos se encuentran:

Alimentación saludable

Actividad física regular

Estimulación de la mente

Control de enfermedades crónicas

Evitar el tabaco

Vida social activa, en la medida de lo posible

“Un aspecto clave es que el alzhéimer comienza a desarrollarse en el cerebro muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Por ello, la detección temprana del deterioro cognitivo leve y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias”, concluye.

(Con información de EFE)