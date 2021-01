“Siempre fue brillante”: comunidad de Utah llora la muerte de terapeuta guatemalteco por covid-19

La comunidad de Provo, Utah, Estados Unidos, está de luto por la pérdida de Rufino Rodríguez, terapeuta guatemalteco que murió el sábado a causa del covid-19.

Cuando Rodríguez llegó de Guatemala, sus credenciales médicas no le fueron aceptadas, por lo que tuvo que comenzar de nuevo como terapeuta en Estados Unidos, según recuerda uno de sus compañeros.

De acuerdo con el sitio de Fox13now, Rodríguez, de 65 años, trabajó en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Utah Valley Hospital durante 30 años.

“Rufino era una de esas personas especiales”, dijo Stephen D. Minton, director de neonatología de ese hospital, citado por Ksltv.

“Siempre fue brillante”, le expresó Regie Peterson, uno de sus compañeros terapeutas, a ese mismo medio.

La historia de Rodríguez ha impactado en Utah, donde todos lo conocían por su entrega y carisma.

Era tiempo de jubilarse, pero él se negó porque quería apoyar a sus compañeros justo en los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus.

Entre lágrimas, su hijo, Rufino S. Rodríguez, le dijo a Fox13 que su padre ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus; sin embargo, días antes de sus segunda dosis contrajo la enfermedad.

De acuerdo con The Salt Lake Tribune, el médico nació en Guatemala el 22 de junio de 1955, y después de graduarse de la escuela de Medicina, migró a Estados Unidos en la década de 1980, donde solicitó asilo político.

El diario relata que el sábado por la noche, casi 300 de sus colegas se reunieron afuera del Utah Valley Hospital con sus laringoscopios iluminados para rendirle homenaje.

Cerca de las 19 horas, un helicóptero sobrevoló el hospital y apuntó su luz hacia la habitación del médico, como parte del homenaje.

En ese momento, su corazón dejó de latir.

“Este es un último vuelo para ti, papá”, le dijo entre llanto al oído su hijo.

My uncle didn’t make it, he fought hard, but his lungs couldn’t recover. This is his NICU family paying him tribute tonight in Provo. The hospital told us that 30,000 babies came through the NICU while my uncle was there.

Utah is a better place because of this man. A HERO. pic.twitter.com/OEBUHkjwGW

— SpookyBetts (@aquimiranomas) January 24, 2021