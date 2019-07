5 consejos para cuidar su teléfono y alargar su vida útil

(Foto Prensa Libre: Servicios).

En medio de las carreras de nuestra rutina, le damos bastante uso a nuestro teléfono móvil. Desde que nos despertamos, apagamos la alarma y de repente vemos alguna notificación. Durante el día, estamos pendientes de los mensajes, las redes sociales, las llamadas y otras funciones que nos permiten desenvolvernos en nuestros quehaceres, hasta realizar actividades de ocio como escuchar música.

El móvil se ha vuelto una herramienta tan útil y tan cotidiano, que a veces olvidamos de los cuidados que requiere. ¿Alguna vez se le cayó el teléfono? ¿Se le ha descargado la batería y ha llegado al punto de que esta se infle? Nos ha pasado que ignoramos de algunas medidas que debemos tomar, pero estos consejos le ayudarán a prolongar la vida útil de su dispositivo móvil.

¿Pantalla quebrada?

A veces perdemos el control de nuestro teléfono y, seguramente, ya le ha sucedido que lo ha botado de alguna distancia y, de inmediato, revisa que todo se encuentre bien. Este es un problema muy común, dice Estuardo Pineda, técnica de Gyks, por lo que es importante que siga estas recomendaciones:

Si su teléfono no lo tiene, póngale un cobertor. Aunque los dispositivos no hayan sido diseñados para ser indestructibles, de alguna forma, el cobertor permitirá amortiguar el golpe y evitar daños de magnitudes más grandes a los que podrían ocurrir si no lo tuviera.

De acuerdo con Hugo Borrayo, supervisor técnico de Distelsa, los golpes se dan según los usos que le dé al dispositivo. Así que, ¡sea cuidadoso! Además de los cobertores, Borrayo recomienda instalar al teléfono protectores de pantalla. Los hay de dos tipos: de cristal o de polímero comprimido, que comúnmente se le conoce como plástico. El segundo se trata de un material tratado especialmente para que la pantalla dure un poco más.

Recuerde que, al no ser un aparato indestructible, el celular no es un objeto para soportar mucho peso, así que no lo coloque en sus bolsillos traseros si se va a sentar, y tampoco lo guarde en su bolsón, si lleva muchos objetos que lo van a aplastar. “El celular no aguanta ser comprimido”, agrega Borrayo.

¡Que no se descargue!

Para darle un trato adecuado a la batería, Borrayo explica que es necesario conocer cómo funciona. “Si la batería consta de 500 ciclos y se apaga, entonces se acabó un ciclo; si, al día siguiente, lo vuelve apagar, finalizó otro ciclo y así sucesivamente”.

Es decir, si lo cargamos a tiempo y no dejamos que se apague, en lugar de cargar el dispositivo 500 veces, podremos hacerlo hasta 2,500 veces, permitiendo que se prolongue la vida del teléfono. Entonces, la recomendación del supervisor técnico es que no deje que su teléfono llegue a 0%, sino que lo cargue a partir del 20%.

Deje que cargue correctamente

A veces pareciera que la dependencia al dispositivo es tal, que no dejamos de utilizarlo, aunque se esté cargando. Esto es un mal hábito, dice Pineda, y agrega que “está mal conectarlo y desconectarlo constantemente, ya que esto mata el ciclo de la batería”.

Entonces, lo correcto es que, si necesita cargar su teléfono, déjelo conectado y espere a que llegue a 100% o a una carga parcial, pero no interrumpa la conexión con el cargador. Asimismo, evite utilizarlo mientras se está cargando.

Al utilizarlo mientras se carga, “puede ocurrir que la batería sufra algún tipo de calentamiento”, añade Borrayo, y explica que esto hace que, después la batería presente distintos problemas como inflarse, no cargar y durar muy poco.

Evite las temperaturas elevadas

De igual forma que sucede cuando no lo dejamos de usar al cargarlo, cuando lo utilizamos en exceso, el teléfono se puede calentar mucho. “Si la batería se infla, esta podría llegar a estallar, sale humo y levemente fuego”, explica Pineda.

Otra mala práctica que facilita que se descargue la batería y eleve su temperatura es tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Tener distintas aplicaciones en segundo plano “provoca que la batería dure menos, aunque usted únicamente esté utilizando una”, explica Borrayo. Entonces, se aconseja que, cada vez que deje de utilizar una aplicación, ciérrela para evitar este problema.

Verifique su cargador

En algún descuido, alguna vez nos ha pasado que perdemos el cargador original de nuestro dispositivo y compramos alguno genérico. Al hacer esto, verifique que su compra no sea en vano, revisa que sea compatible con su teléfono y, según Borrayo, “que sea de 1 a 2 amperios, pues, si tiene más, la carga se puede dañar”.

Asimismo, verifique que el adaptador del cable sea el correcto y que, si es genérico, que esté certificado para el uso que le dará.



