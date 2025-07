¿Acaso será la IA el futuro de los navegadores web?

¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu navegador web? Si no lo recuerdas, nadie te culpará. Los navegadores web no han experimentado cambios sustanciales en décadas: abres una aplicación, como Chrome, Safari o Firefox, y escribes la dirección de un sitio web en la barra de direcciones. Muchos de nosotros elegimos una de esas aplicaciones y caímos en un hábito que llamo “inercia del navegador”: no nos tomamos la molestia de buscar algo mejor.

Sin embargo, un navegador web es importante porque gran parte de lo que hacemos en la computadora ocurre dentro de ese tipo de aplicación, ya sea procesar textos, chatear en Slack o gestionar calendarios y correos electrónicos.

Por eso me dio cierta emoción probar hace poco Dia, un nuevo tipo de navegador web de la empresa emergente Browser Co. of New York. La aplicación funciona con inteligencia artificial generativa, la tecnología que emplean chatbots populares como ChatGPT y Gemini de Google, para responder nuestras preguntas. Dia pone de manifiesto que un navegador web puede hacer mucho más que cargar sitios web… hasta ayudarnos a aprender y ahorrar tiempo.

Probé Dia durante una semana y descubrí nuevas formas de navegar por la web. En cuestión de segundos, el navegador me proporcionó un resumen escrito de un video de 20 minutos, lo que me ahorró tener que verlo en su totalidad. Mientras leía un artículo sobre noticias de última hora, el navegador generó una lista de otros artículos relevantes que podrían ayudarme a comprender mejor el tema. Incluso le escribí al chatbot integrado en el navegador y le pedí ayuda para corregir un párrafo de texto.

Dia marca el inicio de una nueva era de navegadores de Internet impulsados por la IA que podrían animar a la gente a probar algo nuevo. Esta semana, Perplexity, una empresa emergente que opera un motor de búsqueda, anunció un navegador web con IA llamado Comet, y algunos medios de comunicación informaron que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, también tiene previsto lanzar un navegador este año. OpenAI se ha negado a hacer comentarios al respecto. (El New York Times demandó a OpenAI y a su empresa aliada, Microsoft, por supuestas infracciones a derechos de autor de contenido informativo relacionadas con sistemas de IA. Las dos empresas han negado las acusaciones contenidas en la demanda).

Gigantes tecnológicos como Google y Apple les han añadido funciones sencillas de IA a sus navegadores existentes, Chrome y Safari, como herramientas para corregir textos y resumir artículos automáticamente.

Dia, que aún no se ha lanzado al público, es una aplicación gratuita disponible para computadoras Mac solo por invitación.

¿Cómo afectan estos avances el futuro de la web? Esto es lo que necesitas saber.

¿Qué es un navegador con IA y para qué sirve?

Al igual que otros navegadores web, Dia es una aplicación que se abre para cargar páginas web. Su característica única es la forma en que el navegador integra a la perfección un chatbot con IA para ayudar, sin tener que salir de la página web.

Si pulsas un atajo (comando + E) en Dia, se abre una pequeña ventana que se ejecuta en paralelo a la página web. En ella, puedes escribir preguntas relacionadas con el contenido que estás leyendo o el video que estás viendo, y un chatbot te responde.

Por ejemplo:

— Mientras escribía esta columna en el sitio web de Google Docs, le pregunté al chatbot si había utilizado correctamente la expresión “on the cusp” y me confirmó que sí.

— Mientras leía una noticia sobre las inundaciones en Texas, le pedí al chatbot del navegador que me diera más información sobre cómo se desarrolló la crisis. El bot generó un resumen sobre la historia de la infraestructura de seguridad pública de Texas e incluyó una lista de artículos relevantes.

— Mientras veía un video de YouTube de 22 minutos sobre arrancadores de coches, le pedí al chatbot que me dijera cuáles eran las mejores herramientas. Dia extrajo de inmediato partes de la transcripción del video para elaborar un resumen de los principales candidatos, lo que me ahorró tener que verlo todo.

Por el contrario, chatbots como ChatGPT, Gemini y Claude requieren abrir una pestaña o aplicación separada y pegar el contenido para que el chatbot evalúe y responda las preguntas, un proceso que siempre ha arruinado mi flujo de trabajo.

¿Cómo funciona?

Los chatbots con IA como ChatGPT, Gemini y Claude generan respuestas a partir de grandes modelos de lenguaje, sistemas que utilizan estadísticas complejas para adivinar qué palabras van juntas. El modelo de cada chatbot tiene sus puntos fuertes y débiles.

The Browser Co. of New York comentó que se asoció con varias empresas para utilizar sus modelos de IA, incluidas las que operan Gemini, ChatGPT y Claude. Cuando los usuarios escriben una pregunta, el navegador Dia la analiza y extrae las respuestas del modelo de IA más adecuado para responderla.

Por ejemplo, el modelo de IA de Anthropic, Claude Sonnet, está especializado en programación informática. Así, si tienes preguntas sobre algo que estás programando, el navegador extraerá una respuesta de ese modelo. Si tienes preguntas sobre redacción, el navegador Dia puede generar una respuesta con el modelo que OpenAI utiliza para ChatGPT, muy conocido por su manejo del lenguaje.

Lo que me gusta de este diseño es que tú, como usuario, no necesitas saber ni pensar qué chatbot utilizar. Eso hace que la IA generativa sea más accesible para el público general.

“Deberías poder decir simplemente: ‘Hola, estoy viendo esto y tengo una pregunta al respecto’”, señaló Josh Miller, director ejecutivo de Browser Co., que fue fundada en 2020 y ha recaudado más de 100 millones de dólares. “Deberíamos poder responderte y trabajar por ti”.

¿Pero no hay imperfecciones?

Aunque Dia resultó útil en la mayoría de mis pruebas, al igual que todas las herramientas de IA generativa, a veces se equivocaba.

Mientras navegaba por Wirecutter, una publicación del Times que analiza productos, le pregunté al chatbot si había alguna oferta de filtros de agua en el sitio. El chatbot respondió que no, aunque yo estaba leyendo sobre un sistema de filtración de agua que estaba en oferta.

Miller explicó que, dado que el navegador obtiene las respuestas de varios modelos de IA, estas contienen los mismos errores que los respectivos chatbots. En ocasiones, estos chatbots se equivocan en los datos e incluso se inventan cosas, un fenómeno conocido como “alucinación”.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, Dia me pareció más preciso y útil que un chatbot independiente. De cualquier manera, comprobé las respuestas haciendo clic en los enlaces que citaba el bot de Dia, como los artículos sobre las recientes inundaciones en Texas.

¿Qué hay de la privacidad?

Cuando le pides ayuda a la IA con una página web que estás viendo, los datos pueden compartirse con cualquier modelo de IA que se utilice para responder la pregunta, lo que plantea problemas de privacidad.

The Browser Co. afirma que solo se comparten con las empresas que proporcionan modelos de IA los datos necesarios para tu solicitud, y que dichas empresas aliadas tienen la obligación contractual de eliminar tus datos.

Los expertos en privacidad desde hace mucho tiempo han advertido que no se debe compartir ninguna información confidencial, como documentos que contengan secretos comerciales, con un chatbot de IA, ya que un empleado deshonesto podría acceder a los datos.

Por lo tanto, recomiendo pedirle ayuda al chatbot de Dia solo para actividades de navegación inocuas, como analizar un video de YouTube. Pero si navegas por algo que no quieres que otros sepan, como una afección médica, mejor no utilices la IA.

Este intercambio (renunciar a parte de tu privacidad con tal de obtener ayuda de la IA) podría ser el nuevo contrato social en el futuro.

¿Cuánto costará?

Dia es gratuito, pero los modelos de IA suelen ser muy caros de operar para las empresas. Los consumidores que confíen en el navegador con IA de Dia tendrán que pagar en algún momento.

Miller indicó que en las próximas semanas Dia introducirá suscripciones con un costo desde 5 hasta cientos de dólares al mes, dependiendo de la frecuencia con la que los usuarios le hagan preguntas al bot de IA. El navegador seguirá siendo gratuito para aquellos que utilicen la herramienta de IA solo unas cuantas veces a la semana.

Así pues, que tu próximo navegador web incluya IA dependerá en gran medida de cuánto quieras utilizar estos servicios y cuánto estés dispuesto a pagar por ellos. Hasta ahora, solo el tres por ciento de las personas que utilizan IA a diario son usuarios de pago, según una encuesta realizada por la empresa de capital riesgo Menlo Ventures.

Por supuesto, esa cifra podría aumentar si la IA generativa se convierte en una herramienta más útil que forme parte natural de nuestra vida cotidiana. Sospecho que el humilde navegador web abrirá ese camino hacia el futuro.

