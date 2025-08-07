ChatGPT 5: qué nuevas funciones tiene

OpenAI lanzó hoy el esperado modelo GPT-5 de manera gratuita y progresiva para todos los usuarios del chatbot ChatGPT y su máximo ejecutivo, Sam Altman, lo comparó con "un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted". La herramienta tiene cerca de 700 millones de usuarios donde cinco millones son de pago.

EFE destacó que el cofundador y director ejecutivo de la empresa también advirtió que aún queda trabajo por hacer para lograr un tipo de inteligencia artificial general (IAG) que piense como las personas. "Este no es un modelo que aprenda continuamente a medida que se implementa a partir de los nuevos hallazgos, algo que, en mi opinión, debería formar parte de una IAG", afirmó.



¿Cuál es la diferencia entre los diversos modelos de GPT? "GPT-3 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante de secundaria: le haces una pregunta, quizá obtengas una respuesta correcta, quizá algo absurdo", dijo Altman.



"GPT-4 me dio la sensación de estar hablando con un estudiante universitario; con GPT-5 es la primera vez que realmente se siente como estar hablando con un experto con doctorado en cualquier tema", señala el ejecutivo.

¿Qué más pasa en el reciente modelo? Una de las novedades de GPT-5 es la unificación de modelos especializados para aprovechar las capacidades que se trabajaban separadas. Así que será un multitareas de imágenes, vídeos y sonido.

El nuevo motor de IA pasa de los 128 mil tokens de GPT-4 a más de un millón. Es importante comprender que Un token es una unidad de texto que puede ser tan corta como una letra o tan larga como una palabra. Por ejemplo:

"Hola" = 1 token

"Estoy escribiendo" = 2 tokens

"GPT-4 tiene capacidad de 128 mil tokens" = unos 7 tokens

Ahora esa capacidad se aumenta a un millón. Así que el GPT-4 tendría capacidad de unas 300 páginas de texto y el nuevo modelo podría alcanzar hasta 2 mil páginas de texto.

Otras características de GPT-5

OpenAI dijo queentre las principales mejoras en GPT-5 se tienen menos errores o alucinaciones; mejor codificación de software, lo que le permite crear sitios web y aplicaciones funcionales; mayor capacidad de escritura creativa; y, además, en lugar de no aceptar una una solicitud que infrinja su capacidad, el modelo intentará dar la respuesta más útil.

Además, la función que realiza tareas como encontrar disponibilidad de restaurantes y comprar en línea, también podrá acceder al Gmail, al calendario de Google y a los contactos de los usuarios, si se le da permiso.

GPT-5 puede escribir cientos de líneas de código en segundos y crear herramientas como un programa de aprendizaje de francés. Se logro que el modelo escriba de forma menos robótica.

Entre otras características se considera que GPT-5 podría ser un mejor asesor en temas de salud y apoyo a los usuarios. También se aclaró que no serían un reemplazo de la ayuda profesional.

Aunque OpenAI también lanzó dos modelos abiertos esta semana y cuenta con una versión gratuita de ChatGPT, la compañía obtiene sus ingresos mediante el cobro de suscripciones a las versiones más potentes del chatbot y la integración de sus modelos en los sistemas informáticos de las empresas. El uso de la versión gratuita de ChatGPT, respaldada por GPT-5, tendrá un límite, mientras que los usuarios del plan Pro de US$200 al mes tendrán acceso ilimitado.

Los usuarios Plus de OpenAI tienen límites de uso más altos, y los usuarios Pro tienen acceso ilimitado a GPT-5, así como a GPT-5 Pro. Los usuarios de ChatGPT Edu y ChatGPT Enterprise tendrán acceso a GPT-5 aproximadamente una semana a partir del jueves.