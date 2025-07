“Vamos a crear Baby Grok @xAI, una aplicación dedicada a contenido para niños”, dijo el empresario en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X.

Musk hizo este anuncio días después de lanzar la última versión del modelo de lenguaje Grok-4, que llegó en medio de una polémica, pues previamente emitió comentarios antisemitas en respuesta a preguntas de usuarios.

Grok-4, el producto estrella de la empresa xAI, un proyecto milmillonario de desarrollo de inteligencia artificial, está disponible para los usuarios premium de X y para quienes paguen US$30 mensuales por la suscripción, tal como se dio a conocer el 11 de julio.

Lea más: Grok-3: Por qué expertos consideran que es “aterradoramente inteligente” la IA de Elon Musk

Su propietario prometió que será la IA “más inteligente” del mundo.

El 18 de febrero, Musk lanzó el sistema de inteligencia artificial Grok-3, un modelo que algunos sistemas de análisis han situado por encima de otros ya existentes.

El propio magnate lo calificó como “aterradoramente inteligente”.

Tal sistema fue ubicado por encima de los desarrollados por OpenAI, responsable de ChatGPT, y por Google, a cargo de Gemini.

Le podría interesar: Elon Musk contra Grok: El magnate sudafricano se pelea con su propia inteligencia artificial en X

El 8 de junio, Musk corrigió abiertamente a su creación tras una respuesta errónea, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Todo comenzó cuando un usuario compartió una publicación falsa en X, en la que se mostraba una supuesta respuesta de Musk al subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien también fue consejero superior de Donald Trump.

En la imagen compartida por el internauta anónimo se observaba una publicación de Miller que decía: “Nosotros recuperaremos a los Estados Unidos”; ante lo cual, Elon Musk presuntamente le respondió: “Justo como yo tomé y recuperé a tu esposa Katie”; lo cual desató la locura entre los usuarios de la red, quienes cuestionaron la veracidad del tuit.

Ante esta situación, otro cibernauta le preguntó a Grok, a través de X, si la publicación de Musk había sido eliminada o nunca existió: “¿Cuál es la verdad?“. El chatbot respondió que el mensaje del sudafricano probablemente sí existió y que posteriormente fue eliminado por su autor.

“Las métricas de interacción y el contexto coinciden con el comportamiento de Musk, pero su eliminación implica que no se puede verificar. Es posible que se trate de una captura falsa, pero la evidencia apunta a que la publicación es real y fue eliminada, en consonancia con su patrón de eliminar publicaciones controvertidas”, explicó Grok.

Dadas las circunstancias, Elon Musk atendió personalmente el asunto y contradijo a Grok, su propia creación, la cual, presuntamente, no fue capaz de verificar todos los datos: “No, esto es falso, por Dios. Nunca publiqué esto”, agregó el sudafricano, respondiendo directamente a la explicación de su IA generativa.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content