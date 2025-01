DeepSeek: Qué es, en qué consiste y por qué se considera el “Chat GPT chino”

DeepSeek nació en el 2023 como una startup china que busca competir con la estadounidense ChatGPT de Open AI.

Recientemente DeepSeek presentó un modelo de menor costo. La compañía declaró que invirtió únicamente US$5.6 millones para desarrollarlo, una suma ínfima comparada con las inversiones de otras empresas del mismo rubro.

Sin embargo, esto no repercutirá en sus usuarios actuales, ya que ellos podrán seguir usando su cuenta con normalidad.

Este chatbot se podría posicionar en las altas esferas tecnológicas, específicamente entre gigantes estadounidenses como Nvidia y Meta, que invirtieron cuantiosas sumas para dominar el sector en auge de la inteligencia artificial (IA).

La aplicación se encuentra disponible en App Store y Google Play en Guatemala, por lo que usted puede descargarla sin costo alguno.

Quizás también le interese: SearchGPT, el prototipo de buscador basado en inteligencia artificial que quiere competir con Google

DeepSeek es una empresa china con sede en Hangzhou, una ciudad conocida por la elevada concentración de empresas tecnológicas.

Esta compañía se especializa en Inteligencia Artificial (IA) y actualmente impulsa con mayor fuerza una aplicación de IA con el mismo nombre, la cual también se puede utilizar desde el ordenador, según la prensa internacional.

DeepSeek cuenta con muchas funciones similares a las de sus competidores occidentales: escribir letras de canciones, ayudar a afrontar situaciones de la vida cotidiana, proponer una receta con lo que hay en la refrigeradora, entre otros. Según información recabada por AFP, la herramienta domina principalmente el inglés y el chino, aunque también maneja otros idiomas.

Pese a ello, DeepSeek tiene los mismos límites que otros agentes conversacionales chinos: cuando se le pregunta sobre temas delicados prefiere evitar el tema y propone "hablar de otra cosa".

Además, se ha elogiado sus capacidades para problemas matemáticos difíciles y otras cuestiones técnicas: "Lo que hemos constatado es que DeepSeek (...) es el mejor, o está a nivel de los mejores modelos estadounidenses", dijo Alexandr Wang, director ejecutivo de la empresa norteamericana Scale AI, a la cadena CNBC.

Este desempeño sorprende todavía más, pues se conoce que para crear el modelo de DeepSeek se ha utilizado una cantidad mucho más pequeña de chips que en los otros gigantes tecnológicos.

Sin embargo, medios internacionales advierten que la plataforma podría recabar datos sensibles de manera intencional o accidental, de acuerdo con el criterio de especialistas en ciberseguridad, ya que no existen restricciones claras sobre lo que DeepSeek puede hacer con las solicitudes enviadas desde su interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés).

Por ello, se recomienda precaución, especialmente si usted o la compañía en la que labora manejan información confidencial.

DeepSeek se apoya en un modelo extenso de lenguaje (LLM), formado a partir de inmensas cantidades de textos, para dominar las sutilezas de lenguaje natural. Asimismo, utiliza código abierto (Open Source). Esto significa que el código de la aplicación es accesible a todos, lo que permite comprender su funcionamiento y modificarlo.

"Una empresa no estadounidense perpetúa la misión inicial de OpenAI, una investigación abierta y pionera que beneficia a todos", recalcó Jim Fan, responsable de investigación en Nvidia, en X.

Whether you like it or not, the future of AI will not be canned genies controlled by a "safety panel". The future of AI is democratization. Every internet rando will run not just o1, but o8, o9 on their toaster laptop. It's the tide of history that we should surf on, not swim… pic.twitter.com/VPmgV8wR1C