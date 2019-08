El meme de la mujer que le grita a un gato (cuál es su origen y por qué es tendencia)

Los memes, cuya finalidad es ilustrar un acontecimiento actual, regularmente se convierten en tendencia en las redes sociales durante algunas horas y a medida que avanza el tiempo pierden vigencia. Sin embargo, hay algunos que regresan a ser protagonistas por diversas razones.

Desde hace unas semanas el meme de la mujer que le grita a un gato en una mesa alcanzó popularidad debido a que es una imagen graciosa.

Ese gráfico saturó las redes sociales entre mayo y junio recién pasado, pero en la actualidad es uno de los más compartidos en internet.

Se trata de un montaje. La mujer que grita es Taylor Armstrong, una de las protagonistas del reality show estadounidense The Real Housewives of Beverly Hills, un exitoso programa, cuyas protagonistas son mujeres millonarias que disfrutan de sus vidas en Beverly Hills.

La imagen fue tomada durante un episodio de la serie en la que Armstrong llora y su amiga (Kyle Richards), trata de consolarla.

El gato, quien acapara la atención del meme, es Smudge – Table Cat, un felino cuya cuenta en Instagram supera los 400 mil seguidores y que ha causado polémica debido a que detesta las ensaladas debido a que, en sus publicaciones en esa red social, ha dejado en evidencia que le desagradan los vegetales.

La primera publicación se efectuó el 1 de mayo de 2019 en Twitter desde la cuenta @MISSINGEGIRL. La propietaria unió las dos imágenes y obtuvo respuesta inmediata en la que los cibernautas compartieron su ingenio.

