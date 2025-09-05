Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo

La propuesta solo se haría efectiva si la compañía cumple con una serie de metas estratégicas, muchas de ellas consideradas casi imposibles, incluso para el hombre más rico del planeta.

El plan podría alcanzar un valor de hasta 1 trillón de dólares, según la escala estadounidense. En Estados Unidos, trillion equivale a un millón de millones, en español se le llama un billón.

En otras palabras, Musk podría recibir un billón de dólares en la próxima década si Tesla logra sus objetivos.

Los objetivos de Tesla

Para liberar la totalidad de la compensación, Tesla tendría que:

Multiplicar su valor de mercado hasta unos 8.5 billones de dólares (8.5 millones de millones).

hasta unos (8.5 millones de millones). Entregar 20 millones de vehículos eléctricos .

. Desplegar 1 millón de robotaxis autónomos .

. Alcanzar 10 millones de suscriptores a su sistema de conducción autónoma (Full Self Driving).

a su sistema de conducción autónoma (Full Self Driving). Producir 1 millón de robots humanoides Optimus .

. Generar hasta 400 mil millones de dólares en utilidades en un período de cuatro trimestres consecutivos.

Para dimensionar el desafío: en 2024 Tesla vendió 1.79 millones de autos. Si mantuviera ese ritmo durante diez años, no llegaría a los números exigidos por el plan.

Un paquete con antecedentes polémicos

No es la primera vez que el salario de Musk genera debate. En 2018 se le aprobó un plan de compensación valorado en 56 mil millones de dólares, que un tribunal de Delaware anuló en 2024 por considerarlo un enriquecimiento excesivo y carente de independencia en su aprobación. Aunque los accionistas ratificaron ese mismo año el paquete, la batalla legal continúa.

Mientras tanto, Tesla aprobó un paquete interino de USD 29 mil millones en acciones para asegurar que Musk permanezca comprometido con la compañía.

La votación para decidir si los accionistas aprueban el nuevo plan de 1 billón de dólares está programada para el 6 de noviembre de 2025.