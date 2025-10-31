tecnología
Estos son los 24 celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir de este 31 de octubre
La prensa extranjera anunció que WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Conozca los modelos a los que se refiere.
A partir del 31 de octubre, WhasApp podría quedar inhabilitado en algunos teléfonos. Foto de archivo del logotipo de WhatsApp. (Foto Prensa Libre: AFP)
Medios internacionales informaron que WhatsApp podría dejar de operar en determinados modelos de marcas como Samsung, Huawei y otras a partir del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, dependiendo el país donde se encuentre.
De acuerdo con la prensa internacional, la aplicación ya no será compatible con sistemas Android 5.0 o versiones anteriores, así como con dispositivos iPhone que funcionen con iOS 15.1 o inferiores. Según el medio Milenio, esto se debe a que dichos equipos no cumplen con los requerimientos técnicos y de seguridad que la plataforma utiliza actualmente.
Asimismo, la compañía advirtió que los dispositivos Apple con sistemas liberados o desbloqueados tampoco serán compatibles con la aplicación, indica la prensa extranjera.
Uno de los propósitos de esta medida es proteger la seguridad de los usuarios y garantizar que WhatsApp funcione correctamente en entornos operativos certificados.
¿Qué modelos dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 31 de octubre?
Según El País Uruguay, esta es la lista detallada de dispositivos que podrían verse afectados por la medida. Para no perder acceso a la aplicación, se recomienda actualizar el sistema operativo o considerar la posibilidad de cambiar de teléfono móvil.
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (2014)
LG
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- LG G3
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
Huawei
- Ascend Mate 2
HTC
- One M8
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
*Cualquier duda adicional, le recomendamos abocarse a un servicio técnico especializado en Guatemala.