Estos son los 24 celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir de este 31 de octubre

tecnología

Estos son los 24 celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir de este 31 de octubre

La prensa extranjera anunció que WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Conozca los modelos a los que se refiere.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

Foto de archivo del logotipo de WhatsApp. (Foto Prensa Libre: AFP)

A partir del 31 de octubre, WhasApp podría quedar inhabilitado en algunos teléfonos. Foto de archivo del logotipo de WhatsApp. (Foto Prensa Libre: AFP)

Medios internacionales informaron que WhatsApp podría dejar de operar en determinados modelos de marcas como Samsung, Huawei y otras a partir del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, dependiendo el país donde se encuentre.

De acuerdo con la prensa internacional, la aplicación ya no será compatible con sistemas Android 5.0 o versiones anteriores, así como con dispositivos iPhone que funcionen con iOS 15.1 o inferiores. Según el medio Milenio, esto se debe a que dichos equipos no cumplen con los requerimientos técnicos y de seguridad que la plataforma utiliza actualmente.

Asimismo, la compañía advirtió que los dispositivos Apple con sistemas liberados o desbloqueados tampoco serán compatibles con la aplicación, indica la prensa extranjera.

Uno de los propósitos de esta medida es proteger la seguridad de los usuarios y garantizar que WhatsApp funcione correctamente en entornos operativos certificados.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Por qué preferimos llamarnos a hablarnos por teléfono?

¿Por qué preferimos textearnos a hablarnos por teléfono?

chevron-right
Microsoft

Qué causó la falla de Microsoft que ha afectado a millones de usuarios en todo el mundo

chevron-right

¿Qué modelos dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 31 de octubre?

Según El País Uruguay, esta es la lista detallada de dispositivos que podrían verse afectados por la medida. Para no perder acceso a la aplicación, se recomienda actualizar el sistema operativo o considerar la posibilidad de cambiar de teléfono móvil.

Samsung

  1. Galaxy S3
  2. Galaxy S4 Mini
  3. Note 2
  4. Galaxy Core
  5. Galaxy Trend
  6. Galaxy S5

Motorola

  1. Moto G (primera generación)
  2. Moto E (2014)

LG

  1. Optimus G
  2. Nexus 4
  3. G2 Mini
  4. LG G3

Sony

  1. Xperia Z
  2. Xperia SP
  3. Xperia T
  4. Xperia V
  5. Xperia Z2

Huawei

  • Ascend Mate 2

HTC

  • One M8

Apple

  1. iPhone 5
  2. iPhone 5c
  3. iPhone 5s
  4. iPhone 6
  5. iPhone 6 Plus

*Cualquier duda adicional, le recomendamos abocarse a un servicio técnico especializado en Guatemala.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Android Apple IPhone Meta Tendencias WhatsApp 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS