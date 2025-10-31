Estos son los 24 celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir de este 31 de octubre

Medios internacionales informaron que WhatsApp podría dejar de operar en determinados modelos de marcas como Samsung, Huawei y otras a partir del 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, dependiendo el país donde se encuentre.

De acuerdo con la prensa internacional, la aplicación ya no será compatible con sistemas Android 5.0 o versiones anteriores, así como con dispositivos iPhone que funcionen con iOS 15.1 o inferiores. Según el medio Milenio, esto se debe a que dichos equipos no cumplen con los requerimientos técnicos y de seguridad que la plataforma utiliza actualmente.

Asimismo, la compañía advirtió que los dispositivos Apple con sistemas liberados o desbloqueados tampoco serán compatibles con la aplicación, indica la prensa extranjera.

Uno de los propósitos de esta medida es proteger la seguridad de los usuarios y garantizar que WhatsApp funcione correctamente en entornos operativos certificados.

¿Qué modelos dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir del 31 de octubre?

Según El País Uruguay, esta es la lista detallada de dispositivos que podrían verse afectados por la medida. Para no perder acceso a la aplicación, se recomienda actualizar el sistema operativo o considerar la posibilidad de cambiar de teléfono móvil.

Samsung

Galaxy S3 Galaxy S4 Mini Note 2 Galaxy Core Galaxy Trend Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación) Moto E (2014)

LG

Optimus G Nexus 4 G2 Mini LG G3

Sony

Xperia Z Xperia SP Xperia T Xperia V Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate 2

HTC

One M8

Apple

iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus

*Cualquier duda adicional, le recomendamos abocarse a un servicio técnico especializado en Guatemala.