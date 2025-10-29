Qué causó la falla de Microsoft que ha afectado a millones de usuarios en todo el mundo

Medios internacionales y usuarios en redes sociales informaron este 29 de octubre sobre una falla en una de las aplicaciones de Microsoft, la cual habría afectado a millones de usuarios a escala mundial.

La información fue confirmada por la propia compañía tecnológica, que señaló que el problema podría provenir del denominado Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

Esto ha provocado interrupciones en varios de los servicios que maneja Microsoft, como su plataforma de videojuegos Xbox.

Además, una de las aplicaciones que también se vio perjudicada fue Azure, el sistema de computación en la nube utilizado por usuarios y grandes empresas.

El sitio Downdetector, encargado de monitorear constantemente el funcionamiento de los servicios digitales, indicó que los problemas provenían de lugares como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

🚨 Microsoft is currently investigating a world wide outage related to DNS.https://t.co/7R8RnCq3Df pic.twitter.com/o7WHb5QikX — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) October 29, 2025

Microsoft informó que ha iniciado una investigación para determinar las causas del problema y restablecer los servicios.

"Hemos iniciado la implementación de nuestra última configuración válida conocida, que se espera se complete en 30 minutos. A medida que avance esta implementación, los clientes deberían empezar a ver los primeros signos de recuperación", indicó Microsoft en un comunicado oficial.

Microsoft confirmó interrupciones desde las 16:00 UTC por fallos en Azure Front Door. Sugieren usar PowerShell o CLI como alternativa mientras solucionan el problema. pic.twitter.com/jxnMwPN77k — CyberLat (@Cyber_Lat) October 29, 2025

La empresa detalló que los cambios de configuración de los clientes, con respecto al sistema Azure, permanecerán bloqueados mientras continúa la resolución del problema.

"Aún no tenemos una fecha prevista para la mitigación completa, pero proporcionaremos otra actualización en 30 minutos, una vez que se haya completado la implementación", agregó Microsoft.

