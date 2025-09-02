Estos temas son restringidos por Meta a sus chatbots en conversaciones con adolescentes

Stephanie Otway, portavoz de Meta , calificó como un “error” que los chatbots de la compañía hayan sostenido conversaciones con adolescentes sobre autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios o relaciones románticas potencialmente inapropiadas.

Otway hizo estas declaraciones al portal tecnológico estadounidense TechCrunch, dos semanas después de la publicación de un reportaje de investigación de Reuters sobre la falta de medidas de protección de la inteligencia artificial para menores en plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook o Threads.

Los chatbots son herramientas digitales que permiten mantener conversaciones. La vocera de la multinacional tecnológica de Mark Zuckerberg reconoció que estas plataformas los han utilizado para hablar con adolescentes sobre los temas mencionados.

Otway aseguró que, a partir de ahora, entrenarán a sus chatbots para que eviten interactuar con menores sobre estos asuntos: “Se trata de cambios provisionales, ya que en el futuro lanzaremos actualizaciones de seguridad más sólidas y duraderas para los menores”.

“A medida que nuestra comunidad crece y la tecnología evoluciona, aprendemos continuamente cómo los jóvenes pueden interactuar con estas herramientas y reforzamos nuestras protecciones en consecuencia”, agregó.

La empresa también limitará el acceso de los adolescentes a determinados personajes de inteligencia artificial que podrían mantener “conversaciones inapropiadas”.

Algunos de los personajes de IA creados por los usuarios y disponibles en Instagram o Facebook incluyen chatbots sexualizados como Step Mom o Russian Girl.