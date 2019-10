Facebook estrena su “pestaña de noticias” y se asocia a medios de comunicación

La nueva sección estará separada de las publicaciones normales que recibe el usuario e incluirá artículos de organizaciones de noticias asociadas, que serán elegidos tanto por profesionales como a través de una “personalización” algorítmica.

Titulada Facebook News, la nueva pestaña “brinda a las personas más control sobre las historias que ven y la capacidad de explorar una gama más amplia de noticias de su interés, directamente dentro de la aplicación de Facebook”, dijo un comunicado de la compañía.

La iniciativa está en línea con el llamado del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para promover el “periodismo de calidad” y ayudar a los lectores a separar el contenido profesional de los engaños virales.

“Hablamos con las organizaciones de noticias sobre lo que les gustaría ver incluido en una pestaña de noticias, cómo deberían presentarse sus historias y qué análisis proporcionar”, dijeron el vicepresidente de Facebook para asociados de noticias Campbell Brown y la gerente de producto Mona Sarantakos, en un comunicado.

