Instagram comienza a ocultar los Likes y así notificará

Instagram ocultará los "me gusta". (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Instagram aseguró que comenzó a ocultar el número de “Me gusta” para reducir la presión social sobre la red y que notificará a sus usuarios a través de un mensaje.

Le puede interesar Instagram lanza Reels, una función para crear videos musicales cortos Keneth Cruz 12 de noviembre de 2019 a las 02:58h

“A partir de hoy, estamos ampliando nuestra prueba de forma global. Si está en la prueba, ya no verá el número total de ´Me gusta´ y vistas en fotos y videos publicados en el Feed a menos que sean suyos”, publicó Instagram en su cuenta oficial de Twitter.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

La red también aclaró que entiende la importancia que sus usuarios le dan a “los corazones” y que implementarán alguna función para que puedan comunicar el alcance que obtienen con sus publicaciones en la plataforma.

In addition, we understand that like counts are important for many creators, and we are actively thinking through ways for creators to communicate value to their partners. — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Instagram admitió que las pruebas efectuadas en países como Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda, les garantizó de resultados positivos. Sin embargo, desean retroalimentación de su comunidad global.

While the feedback from early testing in Australia, Brazil, Canada, Ireland, Italy, Japan and New Zealand has been positive, this is a fundamental change to Instagram, and so we’re continuing our test to learn more from our global community. — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Antecedentes

Instagram, muy popular entre los jóvenes, había comenzado a ocultar los “Me gusta” en mayo en Canadá, y en julio en otros seis países (Australia, Italia, Irlanda, Japón, Brasil, Nueva Zelanda), asegurando querer reducir el estrés en sus usuarios después de las críticas recibidas sobre los riesgos de la aplicación para la salud mental.

Los usuarios afectados ya no podrán ver cuántos “Me gusta” reciben los posts de los demás. Todavía podrán ver la cantidad de “Me gusta” en sus propias publicaciones, pero haciendo clic en una función diferente.

Durante las pruebas, la red propiedad del gigante estadounidense Facebook había especificado que las herramientas de medición de las empresas que utilizan la plataforma para promocionar sus productos no se vieron afectadas.

“Estamos haciendo este experimento porque queremos que nuestros usuarios se centren en fotos y videos compartidos, no en cuántos ‘Me gusta’ recolectan”, dijo una portavoz de Instagram en julio. “No queremos que Instagram dé la impresión de ser una competencia”.

Un estudio realizado en Estados Unidos en 2018 por el Pew Research Center mostró que el 72% de los adolescentes en el país usaba Intagram y que casi el 40% de ellos se sintió obligado a compartir solo contenido que había obtenido muchos “Me gusta” o comentarios.

Facebook también planea dejar de mostrar públicamente la cantidad de “Me gusta” recibidos por los contenidos.

Contenido relacionado:

> Instagram endurece sus normas para evitar contenidos que alienten suicidios

> Estos son los filtros que Instagram eliminará

> Esta es la función que podría habilitar Instagram