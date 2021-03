Instagram refuerza el control parental y trabaja en una versión de la app para niños

El anuncio, que confirma un informe de BuzzFeed News, se produce en medio de preocupaciones sobre la dificultad para mantener a los menores alejados de los peligros que implican las redes sociales.

Adam Mosseri, jefe de esta red social propiedad de Facebook, dijo en Twitter la noche del jueves 18 de marzo que “los niños preguntan cada vez más a sus padres si pueden unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse al día con sus amigos”.

“Estamos explorando una versión de Instagram en la que los padres tengan el control, como hicimos con Messenger Kids”, añadió.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021