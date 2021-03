Instagram anuncia nuevas restricciones para ciertos perfiles y detalla las razones

Se trata de la medida más reciente para encarar la problemática de los contactos inapropiados entre adultos y niños en la plataforma, que, como la mayoría de los servicios, establece una edad mínima de 13 años.

“Aunque mucha gente es honesta sobre su edad, sabemos que los jóvenes pueden mentir sobre su fecha de nacimiento. Queremos hacer más para evitar que esto ocurra, pero verificar la edad de las personas en línea es complejo y es algo con lo que muchos en nuestra industria están lidiando”, dice una publicación del blog de la red social propiedad de Facebook.

“Para hacer frente a este reto, estamos desarrollando una nueva tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático que nos ayude a mantener a los adolescentes más seguros y a aplicar nuevas funciones adecuadas a su edad”.

“Para nosotros, es importante proteger a los jóvenes en Instagram. Hoy queremos contarte las novedades sobre las funciones y los recursos que lanzamos con el fin de seguir protegiendo a los miembros más jóvenes de la comunidad, y mantenerte al tanto del trabajo que hacemos para entender la edad de manera tal que ayude a preservar la seguridad de las personas, especialmente, la de los jóvenes. Tenemos equipos dedicados exclusivamente a la seguridad de la juventud y nos asesoramos con especialistas para diseñar las funciones que desarrollamos”, agregó Instagram en el comunicado.

Some updates on what we're doing to keep teens safe on Instagram ❤️ Including:

🔒 Restricting DMs between teens and adults they don’t follow

🤔 Prompting teens to be careful in DMs even with adults they're connected to

🙋 Encouraging teens to make their accounts private pic.twitter.com/l1PZ9uwzeG

— Instagram (@instagram) March 16, 2021